Il Festival di Sanremo omaggia Milva, nel foyer del teatro Ariston una mostra dedicata alla pantera di Goro

TV e Spettacolo

Sanremo rende omaggio alla cantante Milva, che ha calcato il palco dell'Ariston ben 15 volte, con un progetto dedicato al suo indimenticabile stile, che ha attirato l'attenzione del pubblico per oltre trent'anni.

Mentre gli autori del Festival di Sanremo sono alle prese con lo spettacolo che avverrà sul palco dell’Ariston, nel foyer del noto teatro ligure è stato allestito un evento unico dedicato all’amatissima cantante Milva; in questi giorni è stata prevista infatti una mostra in suo onore proprio in concomitanza con la kermesse musicale.

Il Festival di Sanremo omaggia Milva

Sono ore di fermento queste per gli organizzatori del Festival di Sanremo, che quest’anno non avranno solo a che fare con ciò che accade sul palco dell’Ariston ma anche con un progetto dedicato a Milva e realizzato nel foyer del teatro più famoso d’Italia.

Come riportato anche dal sito ufficiale della Rai, è stato allestito uno spazio dedicato alla pantera di Goro, nel quale sono stati esposti gli abiti indossati dalla cantante nel corso delle sue numerose partecipazioni all’amata kermesse musicale.

La mostra è partita il 31 gennaio e si concluderà in concomitanza con l’ultima serata del Festival. I fan della manifestazione musicale potranno, dunque, immergersi un po’ anche nel clima delle passate edizioni di Sanremo, che non ha solo regalato performance indimenticabili, ma ha raccontato per 72 anni anche i cambiamenti di costume del paese.

Lo stile dell’indimenticabile Milva in mostra al Festival di Sanremo

Proprio il Festival di Sanremo, che ha visto salire Milva sul palco in ben 15 occasioni diverse, parte l’omaggio più grande all’indimenticabile cantante di Goro. Come riportato sul sito della Rai, la donna ha partecipato a ben 15 edizioni della kermesse musicale, dal suo esordio nel lontano 1961 fino agli anni ’90.

Per omaggiare una delle voci più amate del panorama musicale italiano – vera e propria icona degli anni ’60, è stato organizzato dunque un percorso espositivo che partirà proprio dalla città ligure, ma poi si sposterà anche a Pesaro (precisamente al Museo nazionale Rossini) e al Teatro Franco Parenti di Milano.

In quest’ultima location saranno poi messi all’asta gli abiti esposti e il ricavato donato in beneficenza all’associazione Qualia, che attiverà alcuni luoghi dedicati al miglioramento della vita di pazienti fragili.

A commentare l’evento è intervenuto anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta: “È per noi un grande onore ospitare la prima tappa di questa mostra durante la 72ma edizione del Festival di Sanremo, una manifestazione che per 15 anni, una grande interprete come Milva, ha contribuito ad illuminare“.

“In oltre 50 anni di carriera Milva è passata per generi musicali molto distanti fra loro grazie a una capacità e un talento interpretativo unico e la sua statura artistica è testimoniata dal successo ottenuto in tutto il mondo – prosegue il direttore – Milva ha saputo cambiare e trasformarsi, usando curiosità, bravura, versatilità per costruire una carriera unica, cantante ma anche attrice, conduttrice e straordinaria interprete“.

Questo potrebbe essere inoltre solo il primo dei progetti dedicati dall’iconica Milva, passata alla storia come la “Pantera di Goro”, poiché in queste ore si parla anche di una fiction dedicata alla sua vita, passando ovviamente per i momenti indimenticabili della sua lunga carriera.