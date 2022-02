Elisabetta II da 70 anni Regina d’Inghilterra: il Giubileo di Platino della sovrana più longeva del Regno Unito

Cronaca dal Mondo

“Io dichiaro a voi tutti che la mia intera vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale alla quale tutti apparteniamo”. Così una giovane principessa Elisabetta, di appena 21 anni, faceva il suo giuramento di fedeltà al Paese che di lì a 5 anni si sarebbe apprestata a servire.

Una dichiarazione d’amore non solo al Regno Unito da poco uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, ma anche alla Corona stessa e al ruolo quasi sacro che essa tutt’oggi rappresenta. La Regina Elisabetta diventava formalmente Regina il 6 febbraio 1952 e il 6 febbraio 2022 raggiunge il traguardo dei 70 anni di regno.

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta

Le parole pronunciate dalla principessa Elisabetta, con una rilettura a posteriori, potrebbero essere interpretate come una premonizione di quelli che sono poi stati i suoi 70 anni di regno. Elisabetta II si è messa davvero al servizio della Corona e del Paese, guidata da un forte senso delle istituzioni che tutt’ora la tengono lì. La Regina, che oggi va verso i 96 anni (che compirà il 21 aprile prossimo), ha ancora la stessa tempra mentale di quando era più giovane.

Elisabetta II continua ad avere uno sguardo attento, non accettando l’età biologica che ha portato con sè diversi acciacchi e problemini di salute che le hanno impedito di prendere parte ad eventi importantissimi come la Cop26 di Glasgow il Remembrance Sunday.

I festeggiamenti per il 70esimo anno di regno della Regina Elisabetta sono già iniziati, nelle scorse ore la sovrana ha tenuto un ricevimento a Sandringham dove ha tagliato la torta con il logo ufficiale dell’evento.

I festeggiamenti in occasione del Giubileo di Platino

I festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina inizieranno formalmente il 6 febbraio ma il vero momento clou sarà a giugno quando, dopo due anni di pandemia non solo tornerà il Trooping the Colour, ma il Regno Unito si fermerà per 4 giorni di Bank Holiday, ci saranno parate, feste e banchetti di strada, gare di torte, concerti… I giorni prescelti vanno dal 2 al 5 giugno.

Quasi 97 anni ma una Regina ancora molto attenta

Nonostante l’età, la Regina Elisabetta regna ed è ancora un punto di riferimento esemplare tanto per il Paese quanto per la politica nazionale. Il suo spirito di sacrificio è emerso anche nel momento più buio, quando durante i funerali del compianto marito Filippo, è rimasta seduta sola, lontano dai famigliari nel totale rispetto delle norme anti-covid che tutti i sudditi erano tenuti comunque a rispettare.

La sua saggezza, arguzia e perspicacia sono ampiamente testimoniate, un esempio è nelle parole pronunciate di Margareth Thatcher: “Chiunque pensi che siano una mera formalità. o limitati ad amenità sociali, si sbaglia; sono molti simili a riunioni di lavoro e Sua Maestà mostra di avere una visione formidabile delle tematiche più urgenti e una grande esperienza”.