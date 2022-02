L’omaggio di Sanremo 2022 a Raffaella Carrà: Amadeus ringrazia il corpo di ballo e il coreografo Sergio Japino

TV e Spettacolo

Il Festival di Sanremo 2022 omaggia Raffaella Carrà nella serata della finale. Sul palco dell’Ariston viene presentato il musical Ballo Ballo a lei dedicato e una coreografia le rende omaggio, con un corpo di ballo che si esibisce sulle note dei suoi più grandi successi. Amadeus ringrazia anche Sergio Japino, regista, coreografo ed ex compagno della ‘Raffa’ nazionale, con la quale ha collaborato per diversi progetti.

Sanremo 2022 omaggia Raffaella Carrà: l’anteprima del musical Ballo Ballo

Raffaella Carrà viene omaggiata nel corso della serata della finalissima del Festival di Sanremo 2022. Amadeus accoglie sul palco dell’Ariston il corpo di ballo per una serie di esibizioni sulle note dei successi dell’artista.

Si tratta della presentazione, in anteprima, del musical dedicato alla ‘Raffa’ nazionale dal titolo Ballo Ballo, prodotto da Valeria Arzenton. Un musical che andrà in scena in tutto il mondo e che tributerà l’artista che era Raffaella Carrà, i suoi successi discografici e il carisma che ha sempre portato sul palco e sul piccolo schermo.

Sul palco dell’Ariston il corpo di ballo presenta una serie di coreografie sulla base dei successi della compianta diva, tra cui la celebre Rumore.

Amadeus ringrazia il corpo di ballo e il coreografo Sergio Japino

Il tributo a Raffaella Carrà a suon di danza e di musica viene accolto con un grande applauso dal pubblico e dallo stesso Amadeus.

Il conduttore raggiunge il palco e ringrazia il corpo di ballo: “Grazie a questi splendidi ballerini, l’applauso è tutto vostro“. E, a seguire, ringrazia anche Sergio Japino per la supervisione artistica della coreografia.

Il regista e coreografo è stata una persona fondamentale per Raffaella Carrà, con il quale ha collaborato per alcuni programmi di successo tra cui Carramba! che sorpresa. Oltre al sodalizio artistico costruito negli anni, la coppia ha avuto anche una relazione sentimentale conclusasi negli anni ’90.