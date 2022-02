Sabrina Ferilli dopo le polemiche sul fuorionda di Sanremo dedica un post Instagram ad Amadeus: la sua risposta

Programmi TV

La conclusione del Festival di Sanremo è stata infiammata dal Ferilli-gate, scoppiato a seguito delle parole che Sabrina Ferilli avrebbe pronunciato durante l’ultima puntata della kermesse musicale. Attenti osservatori hanno evidenziato come la co-conduttrice non sia sembrata esattamente a suo agio insieme ad Amadeus, e dietro le quinte si vocifera ci siano state divergenze. Con un post su Instagram pubblicato poche ore fa, l’attrice sembra però voler mettere un freno alle speculazioni e chiudere il Ferilli-gate, come è stato soprannominato il caso, con una dedica speciale per il conduttore.

Sabrina Ferilli ringrazia Amadeus con un post su Instagram

La co-conduttrice dell’ultima serata del Festival di Sanremo pubblica un post su Instagram per ringraziare dell’esperienza sul palco dell’Ariston.

“Grazie a tutti, a tutta l’organizzazione Rai e a Sanremo, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te Amadeus, ti voglio bene“, commenta Sabrina Ferilli nel post con una carrellata di foto che la vedono insieme al conduttore.

La risposta al Ferilli-gate scoppiato a Sanremo?

Sabrina Ferilli è stata al centro di diverse polemiche durante Sanremo, come quella nata per il tributo a Lucio Dalla.

E questo post sembra arrivare come una risposta alle voci che hanno descritto l’attrice piuttosto furiosa con Amadeus. Poco dopo la chiusura del Festival di Sanremo, un audio di Sabrina Ferilli che diceva “Fa il pezzo di mer*a“ ha gonfiato il caso.

La questione è cresciuta tanto da spingere Amadeus a spiegare in conferenza stampa che l’attrice è rimasta sempre dietro le quinte, non tornando in camerino, “intrattenendo chiunque e parlando con tutti“. Con chi capitava a tiro “parlava come parla normalmente, quindi senza che fosse riferito a nessuno credo. La terminologia colorita, che apprendo ora si è sentita in audio, sarà stata riferita a qualcosa che è accaduto dietro le quinte, per ridere“.

UN SABRINA FERILLI GATE VOGLIO SAPERE DI PIÙ pic.twitter.com/Aft1lRN9qn — angy☀️🧚🏼‍♀️| (@thatsmelek) February 6, 2022

Sabrina Ferilli e Amadeus: tensione al Festival di Sanremo

Non tutti sembrano convinti che tra i due ci sia un rapporto così idilliaco.

La tensione tra Sabrina Ferilli e Amadeus è sembrata palpabile in diversi momenti della serata finale di Sanremo, a cominciare dalla presentazione di Emma. Mentre l’attrice era pronta a leggere il biglietto con l’introduzione dell’artista, Amadeus ha fatto da sé non dando la parola alla compagna di conduzione.

se questo è l’inizio del sabrina ferilli gate allora ha palesemente ragione lei#Sanremo2022 pic.twitter.com/7rh5KT674s — luca³⁰▽ (@vitadafanboy) February 6, 2022

Anche in altri momenti Ferilli è sembrata decisamente infastidita, e durante la presenza sul palco di Iva Zanicchi è sbottata con un “Vabbè, io non dico niente?

“. Quando inoltre Amadeus l’ha chiamata sul palco per presentare i premi della sala stampa, la co-conduttrice non è arrivata. Insomma, ce n’è abbastanza per speculare, anche se i diretti interessati sembrano voler chiudere la questione nel modo più indolore possibile.