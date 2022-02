Aggredite in piazza Duomo a Capodanno, due minorenni arrestati dalla polizia per le violenze

Cronaca Italia

Aggressioni a Capodanno in piazza Duomo, arrestati due minorenni: è la novità che emerge nel corso delle indagini della polizia sulle violenze a sfondo sessuale ai danni di alcune ragazze durante la notte di San Silvestro, nel cuore di Milano. I giovani, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa poche ore fa, avrebbero 16 e 17 anni e sarebbero ritenuti coinvolti nei fatti denunciati da due ragazze tedesche che li avrebbero riconosciuti.

La Polizia di Stato di Milano in queste ore avrebbe eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di due minori gravemente sospettati di alcune delle violenze e rapine consumatesi nella notte di Capodanno in piazza Duomo.

Si tratterebbe, riporta di Ansa, di due egiziani di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle aggressioni a sfondo sessuale ai danni di due turiste tedesche, fatti impressi in un video che ha fatto il giro del web. Uno degli indagati avrebbe il permesso di soggiorno, l’altro sarebbe un minore straniero non accompagnato.

Aggressioni in piazza Duomo a Capodanno: l’identificazione e le accuse a carico dei fermati

L’identificazione dei due minorenni, ritenuti parte del gruppo in azione nel capoluogo lombardo durante la notte di San Silvestro, sarebbe avvenuta grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, dal racconto di diversi testimoni e delle vittime che avrebbero riconosciuto i due minorenni poi finiti in manette.

Gli inquirenti avrebbero inoltre provveduto all’analisi dei vari social network e nelle indagini sarebbe stato usato un software per il riconoscimento facciale, strumento che si sarebbe rivelato utile a stringere il cerchio intorno ai presunti autori delle violenze.

Al 16enne, riferisce ancora l’Ansa, sarebbe contestata una rapina messa a segno poco dopo le 2 in via Torino.

Il minorenne sarebbe ritenuto coinvolto in un’azione di gruppo ai danni di una coppia di ragazzi che stava passeggiando con alcuni amici, aggredita, minacciata con un coltello e derubata dei cellulari.

L’ampio spettro di inchiesta sui fatti di Milano riguarderebbe almeno 5 episodi e un totale di 11 vittime. Attualmente sarebbero una ventina di indagati e altri due giovani sono finiti in carcere il 12 gennaio scorso. Si tratterebbe di un 21enne di Torino sui cui graverebbero le accuse di rapina, violenza sessuale di gruppo e lesioni, e di un 18enne egiziano.

Per il primo il Riesame avrebbe confermato la custodia in carcere, mentre sarebbe attesa proprio per oggi l’udienza relativa alla posizione del secondo. A carico di quest’ultimo, riporta l’agenzia di stampa, il gip avrebbe riconosciuto “gravi indizi” in merito agli abusi subiti da 4 ragazze nei pressi della Galleria Vittorio Emanuele II e alla rapina ai danni di una di loro.