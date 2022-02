I Maneskin scrivono a Blanco e Mahmood dopo la loro vittoria al Festival di Sanremo: il tweet della band

Programmi TV

Mahmood e Blanco rappresenteranno l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest. I Maneskin, vincitori del 2021, hanno voluto fare i loro auguri al duo per quest'avventura.

Il Festival di Sanremo 2022 è stato un successo indiscusso, facendo segnare dei record di ascolti storici. Tanto che s’ipotizza una conferma di Amadeus alla conduzione della kermesse canora per la quarta volta consecutiva. Un’eventualità dovuta alle grandi capacità del direttore artistico di conduzione e di selezione di brani musicali, che riescono ad affermarsi, subito, come successi.

Le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022, infatti, stanno scalando le classifiche dei brani più ascoltati e, tra queste, soprattutto il brano “Brividi“. Si tratta della hit che ha regalato la vittoria all’inedito duo, formato da Mahmood e Blanco.

I Maneskin, vincitori del 2021, hanno deciso di scrivere ai due cantanti un tweet. La band romana ha voluto porgere gli auguri per il prossimo Eurovision Song Contest.

Gli auguri dei Maneskin per Blanco e Mahmood

I Maneskin hanno avuto un 2021 pieno di tronfi. A cominciare dal Festival di Sanremo, vinto dal gruppo rock con la hit “Zitti e Buoni“. Il brano di successo ha permesso ai Maneskin di affermarsi anche in Europa, con la vittoria dell’Eurovision Song Contest.

Alla gara canora internazionale possono partecipare i vincitori del Festival di Sanremo, quindi nel 2022, gareggeranno per l’Italia Mahmood e Blanco con “Brividi“.

Proprio per augurare il meglio al duo per la loro avventura europea, i Maneskin hanno scritto un post sul loro account Twitter ufficiale: “In bocca al lupo per l’Eurovision!! Spaccate tutto ragazzi“. Nel post sono stati taggati i due cantanti vincitori del Festival di Sanremo 2022.

In bocca al lupo per l’Eurovision!!

Spaccate tutto ragazzi 🌟🌟@Mahmood_Music e Blanco 💘 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) February 7, 2022

Eurovision Song Contest 2022 a Torino con Mahmood e Blanco

Grazie alla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest del 2021, il prossimo festival della canzone europea avrà luogo in Italia. In particolare, la manifestazione prenderà avvio a Torino il 10 maggio e si concluderà il 14 maggio.

Mahmood e Blanco gareggeranno allo spettacolo canoro per conto dell’Italia con la hit “Brividi“.

A condurre la kermesse canora ci saranno tre presentatori d’eccezione. Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, infatti, saranno al timone dell’Eurovision Song Contest 2022. I tre presentatori sono stati svelati direttamente da Amadeus sul palco dell’Ariston.