Irama e Ovunque Sarai, a chi è dedicato il testo della canzone presentata al Festival di Sanremo

Il testo della canzone di Irama è stato per molti un mistero per giorni: finalmente è il cantante stesso a spiegare a chi è stata dedicata la canzone.

Irama Plume è reduce dal Festival di Sanremo 2022, dove con Ovunque Sarai si è piazzato quarto, a un passo dal podio: la sua canzone, per tutta la settimana, ha incuriosito i telespettatori ed i fan del cantante perché si tratta di un testo dalle nuances malinconiche, dedicato ad una persona che non c’è più e di cui si sente la mancanza. Nelle ultime ore Irama ha voluto anche svelare a chi, di preciso, la canzone è dedicata: si tratta di una persona molto importante del suo passato, che per il cantante è stata importante fin dall’infanzia.

Irama Plume e Ovunque Sarai: come è nato il testo della canzone

Dopo giorni di mistero e supposizioni, Irama ha voluto soddisfare la curiosità dei fan ed ha raccontato a chi pensava quando ha scritto il testo di Ovunque Sarai.

La risposta è arrivata grazie ad una storia pubblicata sui social e che mostrata in cantante, da bambino, mano nella mano ad una signora che pare sia la nonna del cantante. A corollario della foto, la frase: “Dedicato a te, ovunque sarai”. A Fanpage era stato lo stesso Irama a raccontare come era nato il testo della canzone: “Io sono salito sul tetto di questa casa e ho parlato a una persona che non c’è più, come gli avrei parlato in una canzone, quindi dietro non c’è uno studio della parola.

Forse c’è stato dentro di me, certo, però quello che volevo fare con questa canzone era parlare a questa persona”.

La story pubblicata da Irama

Irama, il ricordo della nonna in una lettera letta da Maria De Filippi

Irama in passato aveva già parlato della nonna in una lettera, scritta quando partecipava ad Amici di Maria De Filippi nel 2018, che la stessa conduttrice aveva letto in trasmissione.

La lettera, carica di emozioni, diceva: “Oggi mi ritrovo qui, chiuso in un camerino a scriverti una lettera che mi sta facendo sentire il bisogno di parlarti ancora una volta.

Ero un disastro…ogni volta che chiamavi ti preoccupavi per me ma eri buona anche se combinavo un casino dietro l’altro non te la prendevi mai seriamente”.