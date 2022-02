Lutto per Costantino della Gherardesca, morta la madre Costanza: il doloroso messaggio su Instagram

Gossip

Lutto per Costantino della Gherardesca: è morta la mamma, Costanza della Gherardesca, e l’annuncio è arrivato. attraverso un lungo e doloroso post su Instagram. Origini nobili, 83 anni, si sarebbe spenta dopo aver combattuto contro una malattia e il figlio ha voluto ricordarla sui social.

Lutto per Costantino della Gherardesca, morta la madre Costanza: lo struggente messaggio

Costantino della Gherardesca ha affidato al suo Instagram un lungo messaggio per ricordare l’amata mamma Costanza, venuta a mancare, come si apprende, poche ore fa. “Era la persona a cui ho voluto più bene – ha scritto il conduttore e opinionista noto volto di Pechino Express e Quattro matrimoni – ed anche quella che mi ha voluto più bene.

Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella @oppily (Olimpia, ndr)”.

Nel suo post, Costantino della Gherardesca ha fatto un piccolo ritratto della madre, spendendo per lei e la sua storia parole importanti. Poi un pensiero proprio alla donna più importante della sua vita: “Cara mamma, sii felice perché non sono solo. Si, certo, per colpa degli omosessuali che sono sempre più ‘ordinari’ (come dicevamo con Francesco) sono di nuovo single. Ma ho tanti amici (…)“.

Chi era Costanza della Gherardesca, madre di Costantino della Gherardesca

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i funerali della madre del presentatore si terranno martedì 8 febbraio presso la chiesa di Bolgheri, borgo del comune di Castagneto Carducci.

Nata nel 1939, nel 1958 Costanza Della Gherardesca aveva sposato il conte Niccolò Gaetani Dell’Aquila Caetani (scomparso nel 2011), e dalla loro unione sono nati i figli Olimpia (1959) e Filippo (1964).

La coppia si sarebbe separata nel 1970. Costantino della Gherardesca è nato nel 1977 dalla relazione con Alvin Verecondi Scortecci, che lo avrebbe riconosciuto 5 anni più tardi, dopo che era già stato registrato con il cognome della madre.