Costantino Della Gherardesca è ancora in gara a Ballando con le Stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1 in cui 13 coppie composte da ballerini professionisti e da personaggi famosi, si sfidano a colpi di passi di danza. Presentatore e personaggio televisivo, Costantino Della Gherardesca partecipa al programma in coppia con la ballerina Sara Di Vaira. Ma cosa sappiamo veramente di Costantino Della Gherardesca? Qual è la sua carriera e la sua vita privata?

Costantino Della Gherardesca: le origini nobili

Il suo vero nome è Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci ed è nato a Roma il 29 gennaio 1977.

I genitori del conduttore sono Alvin Verecondi Scortecci e Costanza Della Gherardesca, toscana di origini nobili. Nei suoi primi anni di vita Costantino viene riconosciuto soltanto da sua madre ma quando ha 5 anni anche il padre decide di prendersi la responsabilità di riconoscere suo figlio e a quel punto il presentatore aggiunge al suo nome i cognomi Verecondi Scortecci.

Gli attacchi d’ansia e il tunnel delle dipendenze

La sua infanzia non è stata facile. Fin da quando era un bambino, infatti, il conduttore soffre di attacchi d’ansia e successivamente i suoi genitori decidono di mandarlo a studiare in un collegio svizzero.

Spostatosi in Inghilterra, in questi anni difficili durante i quali inizia a scoprire la sua omosessualità, il presentatore inizia anche a fare abuso di alcool e droghe e dovrà affrontare un lungo percorso per uscire dall’incubo delle dipendenze. Una volta tornato ad essere padrone della sua vita lontano dalle dipendenze, Della Gherardesca si laurea in filosofia al King’s College London ed è da quel momento che la sua vita cambia, prendendo la decisione che lo ha portato sul piccolo schermo.

L’approdo nel mondo della tv

Conosciuto dalla maggior parte dei telespettatori per aver prima partecipato e, successivamente condotto, il programma Pechino Express, in realtà la sua carriera comincia da più lontano. Inizia a lavorare in tv nel 2001, nel programma Chiambretti c’è su Rai 2. Collabora anche con il sito web Dagospia e, successivamente, prende parte alla trasmissione di La 7 Prontochiambretti curando una rubrica che tratta sul pensiero dei giovani.

Successivamente nel 2004 è nel programma Markette – Tutto fa brodo in TV.

Due anni più tardi lo troviamo a Colorado Cafè mentre continua a lavorare come giornalista per diverse testate, tra cui Rolling Stone. E ancora, questa volta nel 2007, Della Gherardesca prende parte al programma di Fabio Canino TG Show per il quale ha interpretato, scrivendone i testi con Michele De Pirro, gli sketch del personaggio di una cinica guardia svizzera.

Il successo nel 2012 con Pechino Express

La vera popolarità arriva, però, nel 2012, quando, in coppia con il nipote Gherardo Fedrigo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, detto Barù, partecipa al nuovo reality di Rai 2 Pechino Express, condotto in quell’anno da Emanuele Filiberto di Savoia.

Raggiunto il terzo posto, l’anno successivo viene scelto per diventare il conduttore dell’adventure game presentandolo per ben 7 edizioni consecutive. Dal 2014 conduce per due stagioni il docu-reality di Rai 2 Boss in incognito e nello stesso anno inizia a condurre su Rai Radio 2 il programma Acapulco.

Nel 2015 presenta nuovi programmi sulle reti Discover, come ad esempio Hair – Sfida all’ultimo taglio su Real Time. Dal 2018 è invece protagonista del docu-reality, sempre su Rai 2, Le spose di Costantino, venendo successivamente scelto il ruolo di conduttore di The Voice of Italy e delle 3 edizioni di Apri e Vinci.

Nel mentre Pechino Express, dopo i bassi ascolti dell’ultima edizione, passa ufficialmente a Sky lasciando la Rai dopo diversi anni. Nel 2020 arriva per Costantino una nuova opportunità televisiva ma in qualità di concorrente: Ballando con le Stelle!

La vita privata

Dichiaratamente omosessuale, Della Gherardesca ha raccontato più volte di aver fatto coming out con la madre quando aveva più o meno 18 anni. Pur essendo molto attivo sui social (su Instagram ha attualmente 296mila followers), riesce ad essere molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Sembrerebbe al momento single e sui social non c’è traccia di un ipotetico fidanzato. Sappiamo però che, avendolo anche lui dichiarato più volte, uno dei suoi desideri più grandi è quello, un giorno, di voler adottare un bambino.

Approfondisci

TUTTO su COSTANTINO DELLA GHERARDESCA

Pekin Express, Costantino della Gherardesca non è più una certezza: chi arriva al suo posto?