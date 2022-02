Rampage – Furia animale: la trama, il cast e le curiosità del film in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Domenica 6 febbraio 2022 va in onda su Italia1 il film che vede come protagonista il colosso Dwayne Johnson nei panni di un primatologo. Nella pellicola in onda alle ore 21:20 circa e dal titolo di Rampage – Furia animale l’amato attore hollywoodiano veste i panni dello scienziato schivo Davis Okoye che stringe un ottimo legame con un gorilla di nome George. Tra i due vi è veramente un forte legame fino a che gli esperimenti dello scienziato non rendono l’animale un enorme creatura furiosa pronta a distruggere tutto. Al gorilla gigante si aggiungeranno anche altre bestie divenute mastodontiche, con Davis Okoye che cercherà di mettere fine alla loro furia con un siero.

Rampage – Furia animale: le curiosità ed il cast del film

Rampage – Furia animale (in lingua originale dal solo titolo di Rampage) è una pellicola del 2018 diretto da Brad Peyton, regista canadese conosciuto per i due film di Viaggio nell’isola misteriosa e San Andreas.

In entrambe le pellicole il regista ha lavorato con l’attore Dwayne Johnson, il celeberrimo The Rock del mondo del wrestling, e dato che non c’è due senza tre si ritrovano a collaborare anche in questa pellicola basata sull’omonimo videogioco degli anni ottanta.

Tra gli altri interpreti principali figurano anche Naomie Harris, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton e Jeffrey Dean Morgan.

Rampage – Furia animale: la trama della pellicola

Il primatologo Davis Okoye è un uomo molto introverso e schivo che ha stretto uno straordinario legame con George, un gorilla silverback dalla grande intelligenza del quale si occupa dalla nascita.

Un esperimento genetico andato male porta dei risultati catastrofici e trasforma il gorilla in un mastodontico animale furioso.

A peggiorare le cose lo scienziato scopre che anche altri animali sono stati modificati geneticamente nello stesso modo e si stanno muovendo spazzando via ogni cosa.

I nuovi superpredatori stanno infatti devastano il Nord America e solo Okoye può porre rimedio alleandosi con un ingegnere genetico in modo da creare un antidoto, riportando le bestie alla loro originale natura e facendoli tornare nuovamente innocui.

