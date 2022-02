Tra le coriste del Festival di Sanremo2022 anche un’ex concorrente di X Factor, ecco di chi si tratta

Programmi TV

Naomi Rivieccio ha fatto parte dell'orchestra del Festival di Sanremo del 2022. L'ex concorrente della dodicesima edizione di X Factor si è esibita come corista.

Il Festival di Sanremo si è chiuso con una boom di ascolti e di consensi. Proprio per questo, l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, in conferenza stampa, ha ipotizzato un possibile Amadeus quater. L’amato conduttore televisivo potrebbe tornare, infatti, a condurre la kermesse canora per il quarto anno consecutivo.

Il Festival di Sanremo è stato un successo corale, che ha messo insieme tanti talenti diversi. Dalla capacità indiscussa del conduttore e direttore artistico, alla maestria dei cantati in gara, fino alla professionalità dei tecnici, impegnati nella gara artistica.

Anche l’orchestra ha garantito il successo della trasmissione Rai.

Tra le coriste, si esibiva anche una conoscenza del pubblico televisivo. Si tratta di un’ex concorrente di X Factor: Naomi Rivieccio.

Naomi Rivieccio, da X Factor a corista del Festival di Sanremo 2022

Nel coro del teatro dell’Ariston, infatti, ha trovato spazio anche il talento di Naomi Rivieccio. La ragazza è stata una concorrente della dodicesima edizione di X Factor.

Naomi Rivieccio è arrivata fino all’ultima fase del programma televisivo, occupando il secondo posto nella classifica finale del talent show, alle spalle di Anastasio.

Naomi Rivieccio, corista di Sanremo2022, nella squadra di Fedez

La concorrente del talent show era nella squadra di Fedez.

Oltre l’esperienza come concorrente di X Factor e come corista al Festival di Sanremo, Naomi Rivieccio intrattiene il pubblico con la sua voce anche a Ballando con le Stelle.