Uomini e Donne anticipazioni 7 febbraio: ancora tensioni tra Matteo Ranieri e le sue due corteggiatrici?

Uomini e Donne

Matteo Ranieri e Luca Salatino sono stati scelta dalla redazione di Uomini e Donne per il ruolo di tronisti del dating show, nel 2022. I due ragazzi, che vengono entrambi da esperienze come corteggiatori, hanno cominciato ad appassionare il pubblico con le loro conoscenze.

Luca Salatino ha portato subito in esterna Eleonora, ma sul conto della ragazza sono arrivate molte segnalazioni, tanto da costringere il tronista a mandarla via. Matteo Ranieri, invece, ha stretto delle conoscenze principalmente con Denise Mingiano e Federica Aversano, con cui è scattato un bacio.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 5 febbraio, Matteo Ranieri tornerà al centro dello studio per raccontare gli sviluppi delle sue due conoscenze.

Ci saranno state nuove tensioni con le corteggiatrici?

Uomini e Donne anticipazioni 7 febbraio: Matteo Ranieri dopo il bacio con Federica Aversano

A Uomini e Donne, nelle ultime puntate, non sono mancati i momenti di tensione tra Matteo Ranieri e le sue due corteggiatrici. Il tronista ha baciato Federica Aversano, dopo varie puntate di discussioni perché Matteo Ranieri non l’aveva portata in esterna.

Con Denise Mingiano, invece, le tensioni sono nate per colpa di Armando Incarnato.

Il Cavaliere partenopeo, infatti, ha avvicinato più volte la ragazza a fine puntata. Un gesto che non è stato apprezzato da Matteo Ranieri, che è scoppiato, persino, in lacrime.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 7 febbraio Matteo Ranieri e le due due corteggiatrici potrebbero discutere ancora.

Uomini e Donne anticipazioni 7 febbraio: Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 7 febbraio tornerà nello studio televisivo una vecchia conoscenza del programma. Si tratta dell’ex tronista Andrea Nicole Conte, che racconterà la sua storia d’amore con Ciprian Aftim, anche lui presente alla registrazione del dating show, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Andrea Nicole Conte avrà finalmente l’occasione per chiarirsi con Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti l’avevano attaccata duramente per aver infranto il regolamento del programma televisivo.