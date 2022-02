Eurovision Song Contest 2022: Achille Lauro, Ivana Spagna e Valerio Scanu potrebbero partecipare alla gara

TV e Spettacolo

Da sabato 5 febbraio è ormai noto a tutti: saranno Mahmood e Blanco a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022. In queste ore però, si è molto parlato della possibilità che anche altri artisti italiani prendano parte alla competizione canora europea, che quest’anno avrà luogo a Torino. Nella lista dei nomi appaiono anche quelli di alcuni artisti già visti sul palco del Festival di Sanremo.

San Marino cerca cantanti per l’Eurovision Song Contest: Achille Lauro, Ivana Spagna e Valerio Scanu verso Torino

Il regolamento dell’Eurovision Song Contest, ricorda Open, prevede che ogni Paese partecipante possa portare solamente un artista in gara.

In Italia, questo onore è riservato unicamente al vincitore del Festival di Sanremo e dunque quest’anno saranno Mahmood e Blanco a salire sull’ambito palco europeo. Per rappresentare San Marino invece, è necessario aggiudicarsi la vittoria di Una voce per San Marino, una competizione che va in onda su un’emittente locale. Da ieri, si rincorrono le voci e le ipotesi sui prossimi possibili concorrenti, ma pochi istanti fa sono giunte informazioni certe. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Westin Palace di Milano infatti, sono stati comunicati i nomi dei “big” che prenderanno parte alla gara organizzata da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria Turismo.

Probabilmente, non tutti i nomi nella rosa dei partecipanti sono noti agli italiani. Fra questi vi sono infatti la vincitrice di Got Talent España, Cristina Ramos, il gruppo sammarinese Fabry & La Biuse Feat. i Miodio e il dj turco Burak Yeter, in coppia con Alessandro Coli. Arrivano però dall’Italia il batterista Tony Cicco, con la band romana Deshedus e il cantautore Alberto Fortis. Direttamente da X Factor 2020 c’è Blind. Chi lo segue sui social sarà felice di sapere che parteciperà anche Francesco Monte.

Oltre a lui, che è stato escluso dall’edizione appena conclusasi del Festival di Sanremo, ci saranno anche alcuni concorrenti delle edizioni passate e molto amati dagli italiani.

Ivana Spagna prenderà parte alla competizione sammarinese. Il vincitore del Festival di Sanremo 2010, Valerio Scanu sarà a sua volta in gara. Infine, fra i nomi che più spiccano c’è quello di Achille Lauro, reduce dalla 72esima edizione appena conclusa.

Cantanti italiani in gara per San Marino all’Eurovision Song Contest: la reazione de La Rappresentante di Lista

Al momento c’è grande attesa per la prossima edizione di Una voce per San Marino, la cui finalissima, riferisce San Marino Rtv, si terrà il 19 febbraio alle 21, al Teatro Nuovo di Dogana a San Marino.

“È una novità assoluta in Repubblica. È una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti” ha osservato il segretario per il Turismo Pedini Amati. Intanto, già nelle scorse ore, sui social in molti hanno commentato le indiscrezioni riguardanti l’approdo di alcuni artisti italiani nella competizione con grande ironia. Fra questi c’è stata anche La Rappresentante di Lista, che ha dedicato un simpatico post alla questione.

“Ieri Papa Francesco a Che Tempo Che Fa ha detto qualcosa su Ciao Ciao?” hanno domandato ironici. “Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean…” ha aggiunto, facendo riferimento al testo.