Francesco Monte tenta di polemizzare su Sanremo ma il web lo asfalta senza pietà: il commento di Ana Mena

TV e Spettacolo

Francesco Monte sta seguendo il Festival di Sanremo, ma sembra proprio che non abbia ancora digerito la sua esclusione. In queste ore ha tentato di polemizzare sui social con scarsi risultati.

Mentre i big si esibiscono a Sanremo, Francesco Monte si ritrova a seguire il Festival da casa e sembra proprio che ancora non sia sceso a patti con l’esclusione dalla competizione. Per questo ha cercato il sostegno dei fan sui social, ottenendo però scarsi risultati. Dal momento che il cantante ha tirato in ballo anche Ana Mena, quest’ultima è intervenuta per commentare il gesto fatto dal collega su Instagram.

Francesco Monte lancia un sondaggio ma non ottiene il risultato sperato

In queste ore anche Francesco Monte sta seguendo il Festival di Sanremo, pur non avendo ancora digerito il fatto di essere stato escluso dalla competizione.

Proprio per questo ha pensato di lanciare alcuni sondaggi sui social, in cui ha cercato il sostegno dei fan. Ha infatti chiesto agli utenti di votare la loro canzone preferita tra la sua e quella di Ana Mena (ma anche tra la sua e quella di Tananai), ma purtroppo non ha ottenuto il risultato sperato.

I suoi follower hanno infatti preferito i brani in gara a Sanremo e alla fine il ragazzo ha condiviso un’ultima storia in cui cerca di ironizzare sui risultati. Sembra insomma che proprio non riesca a sopportare l’idea che i suoi colleghi siano lì a proporre i propri brani mentre lui è stato scartato dagli autori del Festival.

A tal proposito è intervenuta anche una dei diretti interessati, la cantante e attrice Ana Mena.

Francesco Monte, Ana Mena risponde al tentativo di polemica

In queste ore dunque anche Francesco Monte sta seguendo il Festival di Sanremo ma i suoi intenti sono ben lontani dal sostenere i big in gara. Soltanto qualche mese fa il ragazzo si era sfogato sui social per essere stato escluso dalla kermesse: “Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? – affermava il cantante, facendo riferimento alle origini di Ana – Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!

Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?“

Come anticipato, il ragazzo ha anche proposto alcuni sondaggi tirando in ballo nuovamente Ana Mena, che proprio in queste ore ha commentato il gesto social del collega.

Nel corso di un suo intervento su Radio2 (come riportato da Novella2000), la conduttrice Ema Stokholma ha sollevato la questione, riportando alla memoria proprio le polemiche di Monte e il suo più recente gesto; la cantante ha così replicato: “Ha detto questo?

Non sono a conoscenza di questa ultima Storia che ha messo, avevo letto un pochino di cose, non tante – risponde la donna alla sua intervistatrice – Io voglio solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e Amadeus per aver deciso che la mia canzone era bella e giusta per questo Festival. Tutto quello che faccio in Italia e in questo Festival lo faccio per rispetto e per ammirazione profonda“.

Sembra insomma che il tentativo di polemica di Francesco Monte sia fallito su tutta la linea e non solo perché i suoi follower non hanno votato come lui si aspettava, ma anche perché la big in gara a Sanremo ha glissato sull’argomento evitando di alimentare il polverone.