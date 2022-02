Iva Zanicchi fa chiarezza sull’allusione sessuale a Drusilla Foer a Sanremo: come stanno davvero le cose

TV e Spettacolo

Si è da poco concluso la 72ª edizione del Festival di Sanremo e anche quest’anno non sono mancate le polemiche accese su quanto accaduto al teatro Ariston nel corso delle cinque serate evento. Una di queste riguarda uno scambio di battute che vede protagoniste Drusilla Foer e Iva Zanicchi, accusata di aver lanciato una frecciatina alla co-conduttrice della kermesse musicale. In queste ore dunque la cantante si è presa un attimo per fare chiarezza sulla presunta allusione sessuale al momento molto discussa (soprattutto sul web).

Iva Zanicchi, come è stato raccontato lo scambio con Drusilla Foer

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, il direttore artistico della 72ª edizione, Amadeus, è stato affiancato alla conduzione da Drusilla Foer.

Un evento molto atteso, soprattutto dal momento che l’evento ha segnato per la kermesse un momento molto importante, in cui si sono aperte le porte ad una maggiore inclusività. Purtroppo però on sono mancate le polemiche per lo scambio di battute avvenuto tra la co-conduttrice e Iva Zanicchi, quest’anno tra i big in gara.

Secondo la ricostruzione che, erroneamente, si è fatta in questi giorni, la cantante avrebbe fatto delle allusioni proprio nei confronti dell’artista affermando che la Zanicchi avrebbe scherzato velenosamente dichiarando “Hai molte più cose di me” alla co-conduttrice, la quale avrebbe risposto con un’ulteriore frecciatina – sempre secondo la narrazione che si è fatta sul web – affermando di essere più colta della Zanicchi.

In questi giorni però la Foer si è impegnata a spiegare che si è trattato di un malinteso e che in realtà i rapporti tra le due sono più che ottimi. Anche la cantante alla fine si è presa un attimo per fare chiarezza sulla vicenda. Vediamo cos’ha rivelato durante un’intervista recente.

Festival di Sanremo, cos’è successo davvero tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi

Alla fine, dunque, anche Iva Zanicchi è intervenuta per chiarire l’equivoco e, intervistata brevemente a Pomeriggio 5, ha spiegato che non solo sono amiche ma nessuna delle due si sarebbe permessa di insinuare alcunché nei confronti dell’altra: “Non c’è stato nulla, siamo amiche.

Da un anno ci scambiamo regolarmente messaggini affettuosi. Lei sa quanto la stimi e lei stima me, lo posso dire. Allora le ho detto ‘mamma mia, sei molto più alta di me’ e lei fa ‘si ma io ho anche altre cose’ e allora io ‘sì lo so che hai delle cose che io non ho’ e Amadeus ci ha bloccato – rivela la cantante alla giornalista – Però in quel momento io ho abbassato il microfono e ho detto ‘no no, volevo dire che tu sei molto più colta di me, molto più intelligente’ e lei fa ‘oh sì, che io sono più colta e intelligente di te’.

Cioè ha risposto a me“.

Nessuna cattiveria, dunque, né l’intenzione di fare allusioni o lanciare frecciatine l’una nei confronti dell’altra, ha spiegato la cantante, che poi ha aggiunto: “Lei questa cosa non l’avrebbe mai detta così” spiega Iva Zanicchi, lasciando intendere dunque che la Foer non avrebbe mai reagito come in queste ore alcuni utenti e giornali hanno tentato di supporre.