Nathaly Caldonazzo riceve la visita della figlia Mia al GF Vip6: “Mi ha fatto anche da mamma certe volte”

Grande Fratello

Nathaly Caldonazzo sta facendo molto notare il suo carattere forte al Grande Fratello Vip6. La showgirl è stata protagonista di alcuni scontri, nei quali ha sempre espresso chiaramente la sua opinione. Anche sull’avvicinamento tra Soleil Sorge e Delia Duran, Nathaly Caldonazzo è stata molto diretta.

Durante le ultime puntate del reality show, la showgirl ha avuto un confronto acceso anche con Giucas Casella. L’amato concorrente del reality show non ha preso bene, infatti, l’opinione dell’attrice sul suo conto.

Nella puntata serale del 7 febbraio del GF Vip6, invece, Nathaly Caldonazzo è stata protagonista di un momento emozionante.

La showgirl ha potuto riabbracciare la figlia Mia.

Nathaly Caldonazzo racconta il rapporto con la figlia Mia al GF Vip6

Nathaly Caldonazzo è protagonista di molte polemiche nella Casa, ma nella puntata serale del 7 febbraio del GF Vip6, ha raccontato anche il suo rapporto come la figlia Mia. Per la ragazza, la showgirl ha avuto parole di grande ammirazione e amore: “Tutta la mia vita, è una ragazza veramente in gamba, sono orgogliosa di lei. Ne ha superate tante. Ha una grande forza, una grande dignità, un grande carattere, anche se non me lo dimostra sempre, perché, certe volte, avendo il ruolo di mamma sono un po’ pesantuccia, però lei, alla fine, sento che mi ama tantissimo.

Abbiamo un legame proprio unico“.

Nathaly Caldonazzo ha sottolineato che Mia è stata molto importante anche per la sua crescita personale: “Ci siamo tirate su praticamente io e lei, ci siamo aiutate sempre, lei mi è stata molto vicino, mi ha fatto anche da mamma certe volte. Addirittura ha intuito prima di me che la persona che era accanto a me fosse sbagliatissima“. Infatti, la ragazza, a volte, si è dimostrata più matura anche della madre: “Nonostante avesse avuto solo 11 anni… Ha sempre detto ‘Mamma lascia stare è un deficiente’ e aveva ragione“.

Nathaly Caldonazzo ha raccontato anche la difficoltà provata nel decidere di lasciare da sola la ragazza, per entrare nella Casa più spiata d’Italia: “Mi manca come l’aria… Non era pronta… Io non la lascerei mai, però voglio anche darle fiducia“.

Mia, figlia di Nathaly Caldonazzo, ospite al GF Vip6

Nathaly Caldonazzo ha potuto incontrare la figlia Mia al Grande Fratello Vip6. La ragazza ha espresso tutto il suo amore verso la mamma: “Mi manchi tanto… Sempre in grado di darmi consigli… Molto diretta“.

Mia ha raccontato, anche, gli episodi in cui è stata di gran supporto per la showgirl: “Mi sono sentita madre prima che entrasse nella casa… L’ho tranquillizzata, era un po’ in ansia all’idea di lasciarmi a casa, a Roma… L’ho rassicurata e, quindi, mi sono sentita un po’ responsabile“.

Infine, Mia, ha fatto un annuncio importante, che ha reso molto felice Nathaly Caldonazzo: “Ho ripreso i rapporti con papà“.