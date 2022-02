Quanto guadagnano i vincitori del Festival di Sanremo: svelato il budget per i big in gara

TV e Spettacolo

Di anno in anno i fan del Festival di Sanremo iniziano ben prima ad interessarsi alla kermesse musicale, cercando novità sul conduttore, i big in gara e i vip che saliranno sul palco dell’Ariston. Una volta scoperti tutti i dettagli, però, la curiosità non si riduce, ma reindirizza verso altri dettagli dell’organizzazione. Ogni anno infatti c’è sempre una certa curiosità sullo stipendio preso dal direttore artistico, dagli ospiti e dai big in gara. Ecco dunque qual è il budget stanziato dagli organizzatori per la competizione.

Festival di Sanremo: quanto prendono gli artisti in gara e il vincitore

C’è sempre tanta curiosità per il cachet degli artisti che arrivano al Festival di Sanremo e ogni anno i fan si chiedono quanto abbiano preso rispettivamente i big e il vincitore della kermesse musicale.

Vi sorprenderà sapere, però, che per i cantanti in gara non sono previsti stipendi, nemmeno per quanto riguarda il vincitore della gara (che quest’anno sono stati Mahmood e Blanco).

Per ogni artista è infatti previsto un rimborso spese, che si aggira attorno ai 48 mila euro (secondo quanto riportato da Qui Finanza), ma nessuno degli artisti in gara è pagato per salire sul palco dell’Ariston.

L’unica eccezione è rappresentata dai cantanti provenienti da Sanremo Giovani, per cui sarebbe stato previsto, secondo le indiscrezioni riportate dallo stesso portale, un budget di circa 6000 euro a testa.

Festival di Sanremo, il budget previsto per il conduttore e gli ospiti

Stando alle indiscrezioni, dunque, non è previsto un vero e proprio stipendio per gli artisti in gara ma solo un rimborso spese. La stessa cosa, ovviamente, non si può dire per il direttore artistico, le co-conduttrici e gli ospiti del Festival di Sanremo.

Stando a quanto riportato da Qui Finanza, Amadeus quest’anno ha guadagnato circa 500mila euro per aver curato la 72ª edizione della kermesse musicale – cifra che, per il portale, sarebbe in linea con i precedenti anni.

Per quanto riguarda gli ospiti, solitamente si parla di 50mila euro a testa, anche se alcuni super ospiti dovrebbero essere arrivati a 80mila euro. E le co-conduttrici? Stando allo stesso portale le cinque donne che quest’anno hanno affiancato Amadeus (Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli) hanno preso circa 25mila euro a testa.