Aldo Montano e il post di Amoruso contro Manila Nazzaro, l’ex GF Vip sull’amico: “Non mi sembrano parole sue”

Grande Fratello

Anche Aldo Montano è intervenuto sul messaggio criptico di Lorenzo Amoruso che, sui social, ha di fatto aperto la crisi con la compagna Manila Nazzaro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è detto spiazzato dal post dell’ex calciatore, che conosce bene e dal quale non si sarebbe mai aspettato una simile presa di posizione. “Riconosco poco queste parole” lo scetticismo dello schermidore.

Aldo Montano scettico su Lorenzo Amoruso: il parere dell’ex gieffino

Il messaggio social di Lorenzo Amoruso riferito alla sua Manila Nazzaro continua ancora a far parlare di sé. Come un fulmine a ciel sereno, l’ex calciatore ha preso una posizione netta sul suo rapporto con la concorrente del Grande Fratello Vip, prendendo le distanze da lei e aprendo di fatto la crisi.

Ammette di non riconoscerla più e confessa di volersi prendere del tempo per riflettere.

Parole che hanno scatenato una tempesta di reazioni social, e anche Aldo Montano è voluto intervenire per affrontare la questione. Intercettato dai microfoni di Casa Chi, il campione olimpico ha espresso scetticismo circa la possibilità che sia stato realmente Amoruso a scrivere quel messaggio social: “Io conosco abbastanza bene Lorenzo e conosco bene Manila, non mi sembrano parole sue.

Non so che messaggio voglia dire ma tutti i mesi che ci siamo parlati, abbiamo parlato di Manila e del suo amore“. E aggiunge: “Riconosco poco queste parole, non so se sono dettate da qualcosa di più alto, da un impulso che non so essere legato a cosa. Manila sta facendo il suo viaggio nel migliore di modi, rispettando tutto quello che è fuori […] Queste parole le riconosco poco dalla bocca di Lorenzo, non so se hanno uno scopo diverso”

Lorenzo Amoruso nel vortice delle polemiche: il pensiero di Stefania Orlando

Aldo Montano è un grande amico di Lorenzo Amoruso, ma questo gesto verso Manila Nazzaro proprio non l’ha compreso.

E ritiene che tali parole possano essere dettate solo ed esclusivamente dall’impulso, da un istinto, e non da un pensiero ragionato. Tuttavia il chiacchiericcio sul post social dell’ex calciatore non accenna a placarsi e il web si divide. Anche Stefania Orlando, ex gieffina, ha commentato la presa di posizione di Amoruso accusandolo di cercare attenzioni per far parlare di sé.

Una polemica che si protrarrà nei prossimi giorni e che, molto probabilmente, verrà affrontata nella prossima puntata del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro, infatti, è ancora all’oscuro di tutto.