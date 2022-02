Antonio Medugno vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip: le motivazioni del TikToker sono molto serie

Grande Fratello

Antonio Medugno in queste ore sta pensando di lasciare la casa del GF Vip. Il ragazzo non è preoccupato solo per le discussioni che di recente si sono create, ma anche per un problema personale.

Da quando Antonio Medugno è entrato nella casa del Grande Fratello Vip gli equilibri della casa si sono alterati di nuovo e in più occasioni il ragazzo si è trovato a confrontati duramente con gli altri gieffini. Questo potrebbe portare a problemi piuttosto gravi e il TikToker sta riflettendo sul da farsi, arrivando a pensare di voler lasciare il reality. In queste ore infatti si è sfogato con Soleil Sorge, rivelando anche qual è il suo più grande timore.

Antonio Medugno: perché vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip

Dal suo ingresso nella casa Antonio Medugno è stato preso un po’ di mira dagli altri gieffini; di recente, come riportato anche dal portale 361 magazine, il ragazzo ha avuto qualche problema con Alessandro Basciano, che lo ha preso in giro a causa di alcune dichiarazioni fatte da Barù ( che lo ha nominato accusandolo di non curare l’igiene del bagno dopo l’uso).

Il ragazzo però non ha deciso di mollare per questo, quanto per le conseguenze che lo stress potrebbe avere su di lui. Confidandosi con Soleil Sorge, che lo ha anche difeso con Barù, infatti ha ammesso di avere un problema con l’alimentazione e che per questo ha pensato di uscire dalla casa: ” Se voglio abbandonare?

Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa sull’alimentazione – rivela il TikToker – È una cosa che a me mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina quindi sa come risolvermele. Ancora non ho parlato con la psicologa oggi. Quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo? È questa la mia paura“.

Antonio: quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo? È questa la mia paura

Soleil: Sappi che in qualunque momento io ci sono, ti aiuterò a distrarti, una partita a biliardo, parlare, quello che vuoi Sole ..❤️#gfvip #solearmy pic.twitter.com/1U3kVr4GwW — CIAUUU (@Soleilcentrica) February 8, 2022

Antonio Medugno si confida con Soleil: la replica della gieffina

Dopo la preoccupante confidenza di Antonio, Soleil Sorge ha pensato di aiutarlo consigliandolo sul da farsi, dal momento che anche lei spesso si è sentita attaccata dagli altri gieffini.

Nel corso delle confidenze l’influencer ha dunque detto al coinquilino: “Sappi che in qualunque momento io ci sono, ti aiuterò a distrarti, una partita a biliardo, parlare, quello che vuoi“.

Chissà però se l’aiuto di Soleil e degli altri inquilini con cui Antonio ha stretto un legame, tra questi anche Jessica Selassié, sarà sufficiente o se il ragazzo alla fine sceglierà di uscire dal reality. Senz’altro il problema sarà ripreso anche da Alfonso Signorini nel corso della prossima diretta con lo studio del Grande Fratello Vip, prevista per venerdì 11 febbraio.