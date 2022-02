Elisa Toffoli e il dolce messaggio social al collega Rkomi: “Le nostre anime erano destinate a rincrociarsi”

TV e Spettacolo

Recentemente Elisa Toffoli ha sorpreso i fan con un bellissimo post sui social dedicato a Rkomi, con cui ha duettato in passato, in occasione di una nuova collaborazione.

Dopo il Festival di Sanremo, kermesse musicale a cui hanno partecipato entrambi, Elisa Toffoli e Rkomi hanno deciso di tornare insieme in sala di registrazione per rinnovare la loro chimica con un nuovo brano. Data l’occasione, che sicuramente farà felici i fan, la cantante ha deciso di lasciarsi andare ad un dolce e intenso messaggio sui social in cui parla del rapporto che ha con il giovane collega.

Elisa Toffoli e il suo rapporto con il collega Rkomi

Sembra insomma che presto i fan di Elisa Toffoli e Rkomi potranno sentire il loro nuovo duetto, annunciato oggi sui social con un bellissimo post condiviso in queste ore dalla cantante triestina.

La donna infatti ha approfittato della notizia per parlare anche del rapporto che ha con il collega, scrivendo su Instagram: “Ci siamo conosciuti grazie a ‘Blu’, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte – scrive l’artista sul proprio profilo – La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. ‘Quello che manca’ è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro“.

Come spiegato dalla stessa Elisa, i loro percorsi si sono già incrociati nel 2019, anno in cui hanno duettato con il brano Blu (contenuto nell’album di Rkomi Dove Gli Occhi Non Arrivano), e di recente – forse complice anche il loro incontro al Festival di Sanremo – hanno deciso di tornare in sala di registrazione insieme.

Chi è Rkomi, il sedicesimo classificato al Festival di Sanremo

Rkomi, nome d’arte di Mirko Manuele Martorana, è uno dei più promettenti rapper della scuola milanese degli ultimi anni. Classe 1994, il ragazzo è sempre stato molto attento ad uno stile musicale che fosse più suonato e non campionato, come spesso accade nel genere.

Dopo aver abbandonato gli studi a 17 anni, Mirko si è dedicato anima e corpo alla musica, pubblicando il primo mixtape nel 2014. Dopo un periodo di silenzio, il ragazzo è tornato su Youtube nel 2016 e da lì è riuscito ad attirare l’attenzione dei colleghi. Nel 2017 infatti arriva il primo album (Io in terra) e da lì non si è mai fermato, arrivando a duettare – come anticipato – anche con Elisa Toffoli. Quest’anno ha anche partecipato al Festival di Sanremo, classificandosi sedicesimo con il brano Insuperabile, segno che a volte le classifiche non contano, dal momento che ha riscosso un buon successo tra il pubblico.