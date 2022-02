Federica Panicucci scambiata per Barbara D’Urso a Mattino 5: la reazione della conduttrice

TV e Spettacolo

Durante una delle ultime dirette di Mattino 5, la conduttrice del programma, Federica Panicucci, è stata scambiata per la collega Barbara D’Urso. Il piccolo incidente è accaduto mentre uno dei corrispondenti esterni era in collegamento e stava intervistando un uomo. Vediamo come ha reagito la donna al piccolo errore, senza dubbio commesso in buona fede.

Federica Panicucci corregge l’intervistato che la scambia per Barbara D’Urso

Probabilmente essere scambiati per un’altra collega, soprattutto quando si è in televisione e la visibilità è importante, può creare un certo nervosismo. Eppure Federica Panicucci, in queste ore, sembra aver preso il piccolo incidente con filosofia.

Durante la diretta di Mattino 5 andata in onda mercoledì 9 febbraio, la conduttrice si è collegata con un corrispondente esterno, pronto ad intervistare il signor Fausto, un uomo anziano che da anni vive in condizioni davvero disperate.

Ad un certo punto l’intervistato ha commesso una piccola gaffe, chiamando la conduttrice Barbara – confondendosi evidentemente con la D’Urso (che invece è al timone di Pomeriggio 5): “Ha capito Barbara la situazione è questa” ha detto l’uomo, commettendo un piccolo errore. Come anticipato però la donna non ha perso il sorriso e anzi, visibilmente divertita, ha corretto il signor Fausto limitandosi ad affermare: “Io sono Federica, Federica“.

La Panicucci ha scelto dunque di non infierire sull’anziano, senz’altro confuso dalla situazione in cui versa e dalle telecamere che in quel momento lo riprendevano (e che sicuramente, se non si è abituati, possono intimorire).

Federica Panicucci, il suo rapporto con la collega Barbara D’Urso

Subito dopo il collegamento, inoltre, Federica Panicucci si è presa un attimo per chiarire quali siano i suoi rapporti con la collega Barbara D’Urso.

“Barbara è la mia stimatissima collega del pomeriggio” ha affermato la conduttrice con serenità.

Tra le due quindi scorre buon sangue e la piccola gaffe che, di nuovo, è stata senz’altro commessa in buona fede e in un attimo di confusione date le circostanze, non hanno guastato il buonumore della Panicucci. Tutto, insomma si è risolto nel migliore dei modi e senza nervosismo da parte di nessuno e, dopo le scuse dell’intervistato e la spiegazione della conduttrice, il programma è tornato a scorrere senza problemi.