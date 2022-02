Federica Panicucci coinvolta in un incidente mentre si trovava in auto: “Sono viva per miracolo”

TV e Spettacolo

Federica Panicucci in queste ore è stata coinvolta in un incidente mentre si trovava nella sua auto. La conduttrice ha condiviso sui social i dettagli dell'accaduto.

Federica Panicucci è tornata ad affiancare Francesco Vecchi nel programma mattutino di Canale5, Mattino 5, ma proprio mentre si recava al lavoro è rimasta coinvolta in un incidente mentre si trovava in auto. I dettagli, tuttavia hanno dell’incredibile e in queste ore la conduttrice ha approfittato dei social per parlarne ai propri fan, mostrando anche le foto dell’accaduto.

Federica Panicucci, i dettagli dell’incidente che ha coinvolto la sua auto

Come ogni mattina, Federica Panicucci è salita sulla sua auto per andare al lavoro, essendo tornata (dopo la pausa natalizia) al timone di Mattino 5 al fianco del suo collega Francesco Vecchi.

Questa mattina però la conduttrice è stata coinvolta in un incidente in auto che ha davvero dell’incredibile.

Mentre si trovava girava per le strade di Milano, la vettura della Panicucci è stata colpita da una tegola caduta da un palazzo. L’oggetto ha impattato contro il vetro dell’auto, che fortunatamente ha retto il colpo. Come anticipato, la conduttrice ha condiviso i dettagli dell’accaduto sui social, ammettendo di “essere viva per miracolo”.

Come si può vedere dalle immagini, la Panicucci ha condiviso tra le sue storie Instagram due foto, una dall’interno e una dall’esterno dei veicolo.

Un incidente che ha davvero dell’assurdo, ma per fortuna la conduttrice ne è uscita perfettamente illesa (sebbene la paura dev’essere stata tanta).

Federica Panicucci, il ritorno a Mattino 5 al fianco di Francesco Vecchi

Nonostante prima di natale si sia ipotizzato che Federica Panicucci avrebbe abbandonato Mattino 5, dopo una breve pausa per godersi le vacanze, la conduttrice è tornata al lavoro al fianco di Francesco Vecchi.

La donna è infatti tornata a commentare tutti gli avvenimenti del Grande Fratello Vip, nonché le notizie provenienti dal mondo dello spettacolo.

Il collega, invece, si occupa più di temi legati all’attualità con servizi strettamente d’informazione – tra cui le ultime novità legate al Covid. Insieme, dunque, formano un team che rende completo il programma e che ha portato ottimi ascolti in Mediaset.