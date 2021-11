Federica Panicucci e Marco Bacini pronti alle nozze dopo 5 anni insieme: “Sarà un matrimonio classico”

TV e Spettacolo

Fiori d’arancio per Federica Panicucci e Marco Bacini, che sono pronti all’altare dopo 5 anni insieme. La conduttrice rivela alcuni dettagli delle nozze, che si terranno probabilmente il prossimo anno, e dichiara di sognare un matrimonio classico. La coppia è più innamorata che mai, come conferma anche sui social, dove si scambia romantiche dediche e foto insieme.

Federica Panicucci pronta al “sì” con Marco Bacini

Che Federica Panicucci e Marco Bacini avessero deciso di convolare a nozze era noto da tempo.

I due si sarebbero decisi nel 2019, ma sicuramente la pandemia ha rallentato i programmi e anche se a oggi manca una data precisa, pare che il matrimonio si terrà il prossimo anno. La conduttrice di Mattino Cinque, comunque, è prontissima per l’altare e a Chi svela alcuni dettagli del matrimonio. Con l’attore l’amore va a gonfie vele, tra romantiche fughe d’amore e dediche condivise su Instagram.

L’ultima a Portofino, con Federica Panicucci che ha scritto parole d’amore per il compleanno del fidanzato: “Dove vuoi che vada senza te. Tu sei il mio posto nel mondo.

Buon compleanno amore mio“. Insieme da 5 anni, dopo la fine del matrimonio con il dj Mario Fargetta, Federica Panicucci è finalmente pronta per “sì”.

Il sogno di Federica Panicucci è un matrimonio classico

La conduttrice ha già svelato come sarà il giorno che sogna ormai da 2 anni. “Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico“, ha dichiarato, “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi“.

Con Marco Bacini c’è amore e complicità: “Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo“.

Federica Panicucci e l’amore con Marco Bacini

Federica Panicucci è rinata dopo il divorzio con Mario Fargetta nel 2015, dal quale ha avuto i due figli, Sofia e Mattia. Dopo un anno l’incontro con Marco Bacini, con cui sembra aver trovato l’amore. La coppia sembra più solida che mai dopo il romantico viaggio alle Maldive e fughe d’amore per sfuggire al lavoro e dedicarsi alla vita insieme. La conduttrice e l’imprenditore sono stati nel mirino degli haters, ma hanno reagito difendendo la loro relazione e tra poco potranno finalmente coronare il loro sogno d’amore.