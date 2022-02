Giulia De Lellis conduttrice del nuovo programma di Maria De Filippi su Canale5: l’influencer torna a Mediaset?

TV e Spettacolo

Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare su Giulia De Lellis per il debutto del nuovo show di Canale5 Ultima Fermata. Un format dei sentimenti sulla scia del grande successo di Temptation Island che, stando a un’indiscrezione, vedrebbe proprio nella ex volto di Uomini e donne la voce narrante delle storie protagoniste. In attesa di conferme o smentite, la giovane ragazza potrebbe presto sbarcare a Mediaset in prima serata.

Giulia De Lellis al timone del nuovo programma targato Maria De Filippi

Non si arresta il successo di Giulia De Lellis che, dopo l’esperienza a Uomini e donne nel 2016, ha deciso di puntare tutto sulla televisione per proseguire la sua carriera.

Per la giovane ragazza sarebbe infatti in arrivo un’occasione d’oro per confermarsi sul piccolo schermo, al timone di un nuovo programma presto in onda in prima serata. Si tratta di Ultima Fermata, nuovo format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che dovrebbe sbarcare su Canale5 nei prossimi mesi.

Secondo un’indiscrezione rilasciata dal settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi avrebbe individuato proprio in Giulia De Lellis la potenziale voce narrante delle storie che il format andrà a raccontare. Sulla scia del grande successo estivo di Temptation Island, Ultima Fermata ripropone storie d’amore e coppie messe a confronto in cerca di risposte sulla forza dei loro sentimenti.

Si tratta solo di un’indiscrezione, in attesa di conferme o smentite.

Giulia De Lellis torna a Mediaset dopo Love Island

Non sarebbe comunque la prima esperienza televisiva per Giulia De Lellis al timone di un programma. L’influencer è stata infatti conduttrice nel 2021 della prima edizione italiana del reality Love Island, andato in onda su Discovery+.

Se le voci su Ultima Fermata dovessero essere confermate, l’ex Uomini e donne tornerebbe quindi a Mediaset dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Sarebbe dunque tutto pronto per il debutto di Ultima Fermata su Canale5. Nelle scorse settimane sul profilo Instagram ufficiale di WittyTv sono stati aperti i casting per reclutare le coppie partecipanti che, giunti ad un bivio, dovranno prendere una decisione definitiva sul proprio futuro sentimentale. L’approdo di questo nuovo format su Canale5 potrebbe così sostituire Temptation Island che, in attesa di conferme, saluterebbe i proprio telespettatori dopo il successo degli scorsi anni.