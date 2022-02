Joe Bastianich è una nuova “Iena”: l’ex giudice di MasterChef approda a Le Iene su Italia 1

TV e Spettacolo

Joe Bastianich è stato scelto per essere un nuovo membro del cast de Le Iene. La trasmissione di Italia 1 va in onda questa sera, condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

Le Iene ripartono questa sera e hanno in serbo una serie di interessanti novità per il loro pubblico. Come è ormai noto, la conduzione sarà affidata a una coppia inedita, formata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Oltre a loro, la prima serata di Italia 1 vedrà l’esordio dei comici Max Angioni e Eleazaro Rossi. Ma non è tutto, perché dopo alcune esperienze in programmi televisivi di taglio totalmente differente, si aggiungerà al gruppo delle Iene anche Joe Bastianich.

Joe Bastianich è la new entry ne Le Iene: l’annuncio

È di poche ore fa l’annuncio dell’arrivo di una nuova Iena nel seguitissimo programma di Italia 1.

“Joe Bastianich che non smette mai di sorprendere per la sua voglia di sperimentare: sarà una nuova Iena d’eccezione” si legge sulla pagina Instagram del programma, che pubblica una foto dell’imprenditore in giacca e cravatta. “Appuntamento a domani in prima serata su Italia 1 a Le Iene” si legge ancora nella didascalia del post. “Can’t wait”, “Non vedo l’ora“ commenta l’ex giudice di Master Chef, che ha poi condiviso la stessa immagine sul suo profilo Instagram personale. “Ci vediamo presto ragazzi” ha scritto Bastianich nel suo post, ricevendo poi i commenti entusiasti di fan e amici.

L’ingresso di Joe Bastianich nel cast de Le Iene, è stato annunciato subito dopo la notizia riguardante l’approdo di Teo Mammucari e Belen Rodriguez alla conduzione. Qualche giorno fa, la showgirl ha parlato al Corriere della Sera della sua imminente partecipazione al programma di Italia 1.

“Sarò più persona e meno personaggio. Anche Maria De Filippi mi ha detto che Le Iene possono fare per me, che è arrivato il momento di fare qualcos’altro, di farmi vedere in un’altra veste. Lei è la mia mamma televisiva” ha dichiarato.

“Quando ho incontrato Davide Parenti (ideatore del programma) mi ha detto: ‘Non ho bisogno di Belén, ma di Maria. Vorrei tu parlassi come fossi con una tua amica‘” ha dichiarato ancora. Non resta che attendere poche ore per vedere lei, Joe Bastianich e tutti gli altri nei nuovi ruoli assegnati.