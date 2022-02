“Noi” la fiction Rai con Lino Guanciale: quando inizia, trailer e curiosità sul remake italiano di This is us

Serie TV - Fiction

In arrivo su Rai1 l'attesissima serie tv Noi con Lino Guanciale, rifacimento della famosissima This is us. Scopri tutto quello che c'è da sapere, dal cast alla trama fino a quando arriverà sui nostri schermi.

La presenza di Lino Guanciale al Festival di Sanremo ha di fatto annunciato in maniera ufficiale l’arrivo di uno dei titoli più attesi della televisione pubblica. L’amatissimo attore sul palco dell’Ariston ha presentato ad Amadeus ed agli amici collegati da casa la nuova serie dal titolo Noi, attesissimo remake italiano della celeberrima serie This is Us con Milo Ventimiglia. La nuova serie racconterà la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni della loro vita, narrando gli avvenimenti più significativi in un susseguirsi di intensi flashback e rimandi al presente.

Noi: la trama del remake di Rai1

Di certo Noi è uno dei titoli più attesi dell’anno, con un carico di aspettative ovviamente rapportato al grande successo della serie originale dal titolo di This is us.

La versione italiana del seguitissimo prodotto con Milo Ventimiglia spera quantomeno di adattare bene il soggetto della trama e coinvolgere il pubblico con un racconto autentico, affidando all’amato Lino Guanciale il ruolo dei uno dei protagonisti della storia.

Storia di una famiglia, quella dei Peirò, che in una Torino degli anni ’80 affronta il parto trigemellare di Rebecca, moglie di Pietro. Il difficile parto non va però come sperato e la donna mette al mondo si i tre gemelli ma solo due di loro restano in vita.

La promessa di Pietro prima di entrare in ospedale era quella di tornare a casa in 5 e così decide subito di adottare un neonato di colore che era stato abbandonato nelle vicinanze.

Da qui parte il racconto al passato, suddiviso in vari decenni, che mostrerà al pubblico le difficoltà dei genitori nel crescere i tre neonati prima, bambini poi ed adolescenti infine. Mentre nel presente sarà raccontata proprio la storia di quei tre figli divenuti ormai grandi e che stanno affrontando le difficoltà della vita, raccontando come le loro paure, i loro sogni e i grandi dolori siano collegati al passato della loro famiglia.

“Non c’è un “tu”, un “io”, un “loro”. C’è un “noi”. Noi siamo legati dall’amore“, si legge sul profilo Instagram di Rai1 insieme alle prime immagini della serie.

Guarda il trailer:

Noi: quando debutta in televisione ed il cast

Noi sbarcherà su Rai1 a partire dalla prima serata di domenica 6 marzo 2021 e l’intera serie tv sarà composta da 12 episodi per un totale di 6 imperdibili prime serate. A fare compagnia al pubblico con gli intrecci della famiglia Peirò saranno gli attori che prendono parte al ricco cast, tra i quali oltre a Lino Guanciale ed Aurora Ruffino, che interpretano i genitori Pietro e Rebecca, citiamo anche Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone ad interpretare i loro figli e tra gli altri ci sono anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini.