Selvaggia Lucarelli autrice del non monologo di Sabrina Ferilli a Sanremo: il ringraziamento su Instagram

Programmi TV

Il non monologo interpretato dall’attrice Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo, durante l’ultima serata della kermesse, ha avuto un’autrice molto nota alla televisione: la giornalista Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le stelle ha infatti annunciato di essere l’autrice con un post su Instagram, in cui spiega la grande gioia di aver aiutato l’attrice a esprimere i suoi pensieri sul palco dell’Ariston.

Sanremo, Selvaggia Lucarelli ha scritto il non monologo di Sabrina Ferilli

Sarebbe Selvaggia Lucarelli l’autrice del non monologo di Sabrina Ferilli portato a Sanremo, dove l’attrice è stata co-conduttrice per l’ultima serata al fianco di Amadeus.

“Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato“, scrive l’opinionista su Instagram, “È stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai SUOI pensieri limpidi e mai banali. Ripeto, ai SUOI pensieri, perché fin da subito ha detto, lei: io voglio portare leggerezza. Ti meriti tutto cara Sabrina Ferilli! (questo post è concordato con lei, no dietrologie please)“.

In una Storia, Selvaggia Lucarelli spiega poi il sodalizio con Sabrina Ferilli: “Ho fatto quello che fanno gli autori in tutti i programmi tv.

Autori che hanno tutti i personaggi, in tutti i programmi tv. Si aiuta a dare una forma alle idee di chi sale sul palco. Nulla di più. E nulla di speciale. Aggiungo che secondo me la cosa migliore di Sabrina è stata la sua conferenza stampa“.

Sabrina Ferilli ha conquistato l’Ariston ma sollevato qualche polemica

Il non monologo di Sabrina Ferilli è stato uno dei momenti più apprezzati dell’attrice durante l’esperienza a Sanremo.

La sua scelta di non presentarsi sul palco con un monologo necessariamente denso e “di denuncia”, ma di celebrare il momento vissuto insieme dopo i 2 anni di pandemia, ha portato una nota di leggerezza al pubblico.

Non è mancata neanche una frecciatina a Diletta Leotta, proprio in merito al monologo della giornalista su quello stesso palco nel 2020. Nonostante il bilancio positivo, Sabrina Ferilli è stata al centro anche di qualche “gate”, come la presunta lite con Amadeus dietro le quinte, smentita dagli interessati che hanno voluto quietare le indiscrezioni.