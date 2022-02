Avanti un altro di Paolo Bonolis sospeso da Mediaset per gli ascolti: salta l’appuntamento in prima serata

Programmi TV

Paolo Bonolis è tornato al timone di Avanti un altro con un appuntamento in prima serata, ma sembra che il format sia incappato in alcuni problemi legati allo share e al momento Mediaset è costretta a correre ai ripari rivedendo la propria programmazione per i prossimi giorni. Sembra dunque che l’appuntamento con il programma, previsto ogni domenica alle ore 21.25 su Canale 5, possa subire delle variazioni significative.

Avanti un altro! pure di sera sospeso a causa dello share

Da qualche settimana Paolo Bonolis ha ripreso il timone del programma di Canale5, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti, portandolo in prima serata con il titolo Avanti un altro!

pure di sera. Il format quest’anno è andato in onda dal 16 gennaio ogni domenica sera, a partire dalle ore 21.25, ma sembra che il riscontro da parte del pubblico non sia stato affatto soddisfacente.

Per questo motivo il programma sarebbe stato sospeso e, al suo posto domenica 13 febbraio, il canale proporrà il film di Checco Zalone Cado dalle nubi. A rivelare la notizia è stato in queste ore Davide Maggio sul suo portale on-line, spiegando che le puntate previste per la fascia prime time non erano soltanto quattro (quelle andate in onda finora) ma che i bassi ascolti hanno costretto il Gruppo Mediaset a rivedere il proprio palinsesto.

Avanti un altro costretto allo stop: cosa accadrà al programma

Sembra insomma che il game show condotto da Paolo Bonolis sia stato sospeso e che domenica 13 febbraio non andrà in onda.

Stando però a quanto affermato da Davide Maggio, non è ben chiaro se le puntate registrate saranno proposte successivamente, dal momento che Mediaset non ha ancora rilasciato delle date ufficiali.

Ciò che è certo però è che il programma continuerà ad andare in onda nella fascia preserale feriale, dove ancora gli ascolti sono ancora sufficienti a proseguire la corsa del conduttore (il noto esperto di gossip ha diffuso infatti i dati degli ultimi giorni e il game-show è riuscito a superare il 21% nella giornata di martedì 8 febbraio).