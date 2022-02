Caterina Caselli e la malattia: come sta oggi e il ruolo di Filippo e Piero Sugar nella lotta contro il cancro

TV e Spettacolo

Conosciuta come Casco d’oro, la celebre Caterina Caselli è stata una delle protagoniste del panorama musicale dagli anni ’60 in poi. Anche quando ha scelto di non tornare in sala di registrazione come cantante, ha deciso infatti di dedicarsi alla propria etichetta musicale, che ha lanciato tantissimi degli artisti più noti degli ultimi anni. Nel frattempo però la donna ha silenziosamente lottato anche con una terribile malattia, un cancro al seno, tragico evento che tuttavia sulle prime ha preferito tenere per sé. Solo più di recente ha trovato la forza di parlarne e raccontare i dettagli del difficile percorso affrontato.

Caterina Caselli e la lotta contro il cancro al seno che l’ha colpita

Negli ultimi anni Caterina Caselli ha dovuto lottare dunque con un cancro al seno, che non le ha dato tregua per qualche tempo. L’iconica cantane all’inizio ha scelto di tacere e tenere la notizia lontana dai gossip, ma nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera ha trovato la forza di raccontare i dettagli.

“Ho attraversato un lungo periodo difficile. Ho vissuto il male in privato, in famiglia, sotto la parrucca. Poi mi sono abituata ai nuovi capelli che iniziavano a ricrescere – rivela la Caselli – Fino a qualche anno fa pensavo che la mia vita fosse infinita.

Questa esperienza mi ha fatto capire che non lo è. Il dolore non si delega, nessuno te lo può togliere“. La donna ha inoltre spiegato che la parrucca le è servita per non far capire cosa stava accadendo alla madre, evitando di darle questo dolore.

Caterina Caselli ha superato il difficile momento grazie alla propria famiglia

“Ti conforta tanto però avere intorno una famiglia e delle amiche, mia sorella Liliana. Mio marito Piero che mi segue passo passo, mio figlio Filippo” ha poi dichiarato Caterina Caselli nel corso della stessa intervista, sottolineando di essere riuscita a superare il difficile momento grazie alla propria famiglia.

La donna è infatti sposata con Piero Sugar, produttore discografico, e dalla loro storia d’amore è nato Filippo, oggi 51enne. L’artista ha così parlato del suo matrimonio con il consorte: “Quando ci siamo sposati ne avevo 24. Subito non ero convinta di farlo, mi ricordo che Piero insisteva, diceva che era una cosa importante – ha raccontato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair – io ero confusa perché intorno a me non vedevo troppi matrimoni felici, però poi mi sono sposata e questo, se vuoi, mi ha aiutata a creare una rottura.

Ho smesso di cantare dal vivo e per 5 anni mi sono dedicata alla famiglia“.