Piero Sugar, chi è il marito di Caterina Caselli e come si sono conosciuti: l’incontro le ha “cambiato la vita”

Chi è

Una Caterina Caselli ancora ventenne, e appena arrivata al successo, entrava in contatto con la CGD, casa discografica allora appartenente Ladislao Sugar. Il fortunato incontro non ha però solo lanciato la carriera dell’artista, ma le ha permesso anche di incontrare l’amore delle sua vita e futuro marito Piero Sugar. Dal loro amore è nato anche Filippo, oggi 51enne, che al momento ha preso il posto del padre nell’azienda fondata dal nonno.

Piero Sugar, carriera del marito di Caterina Caselli

Piero Sugar, classe 1937, ha mosso i primi passi nel mondo della produzione discografica grazie all’azienda di proprietà del padre Ladislao, la CGD (sigla che sta per Compagnia Generale del Disco).

Nel corso degli anni è stato coinvolto sempre più nell’attività di famiglia, diventandone presidente dopo la morte del padre (avvenuta nel 1981).

Da quel momento ad affiancarlo è stata la moglie, Caterina Caselli, che proprio con la celebre etichetta ha lanciato alcuni dei suoi brani più celebri. Nel 1989 tuttavia, a causa della forte concorrenza con le case discografiche straniere, Piero Sugar ha firmato con la Warner Music Group un accordo per cedere l’azienda, mantenendo tuttavia il catalogo editoriale, l’attività di scouting e produzione affidata proprio alla moglie e alla sua etichetta discografica Insieme (poco dopo rinominata Sugar Music).

Attualmente Piero Sugar ha lasciato le redini dell’azienda al proprio figlio Filippo – avuto con Caterina Caselli – che ha anche proceduto a ridisegnare l’intero profilo della società con iniziative come la trasformazione dei negozi Messaggerie Musicali (fondati dal nonno) in megastore musicali e dei servizi di distribuzione legali di musica on-line.

Piero Sugar e Caterina Caselli, l’incontro e l’amore che dura ancora oggi

Come anticipato, Caterina Caselli e il futuro marito Piero Sugar, si sono conosciuti appena ventenni e sono convolati a nozze nel 1970, quando l’artista aveva 24 anni e il consorte 33 anni.

Dal loro amore è nato il loro unico figlio Filippo (oggi 51enne), attuale presidente della Sugar Music.

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair la cantante ha parlato del suo rapporto con il successo e ha dedicato parole dolci per il marito Piero, che le è stata a fianco anche mentre lottava contro il tumore: “Spesso e volentieri dopo i concerti e le serate mi ritrovavo sola in albergo e mi dicevo ‘cosa pagherei per essere con i miei amici, poter mangiare una pizza come tutti gli altri’ – ha rivelato la Caselli – Poi è accaduta una cosa molto importante, che mi ha cambiato la vita: mi sono innamorata di Piero: mio marito“.