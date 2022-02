Coronavirus, ultime notizie 10 febbraio 2022: il futuro delle mascherine in Italia e cosa succede nel resto d’Europa

Cronaca Italia

Le ultime notizie su quello che accade in Europa con le misure restrittive contro il Covid-19 e quello che accade in Italia. Da domani lo stop all'obbligo delle mascherine all'aperto.

Le “fine” delle mascherine, almeno all’aperto, è vicina. Da venerdì 11 febbraio, infatti, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, a prescindere dal colore della regione di interesse. Resta invece l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuali al chiuso fino al 31 marzo 2022. Intanto anche il resto d’Europa si muove: l’Inghilterra sta per revocare le restrizioni dal 21 febbraio; la Francia lavora sulla possibile eliminazione del Green pass. Ma il governo di Johnson annullerà, la data è quella del 21 febbraio, anche l’obbligo di autoisolamento in caso di positività, puntando dritto verso la convivenza con il virus.

L’efficacia dei vaccini contro il Covid-19: cosa dice l’Agenzia italiana del farmaco – ore 8

La campagna vaccinale italiana intanto prosegue spedita tra terze dosi e chi sta recuperando la prima dose. Il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, ha proprio parlato nelle scorse ore dei dati sulla vaccinazione: “I grandi studi registrativi hanno sancito un’efficacia del 94-95% dei vaccini anti-Covid e l’efficacia reale stimata nei diversi Paesi lo ha confermato, e questo è un dato che ci deve sorprendere positivamente perché sono conferme importanti che non sempre giungono per farmaci e vaccini.

C’è inoltre un dato di lunga durata dell’immunità di memoria che ad oggi sappiamo andare oltre l’anno“, riporta le sue parole Tgcom24.

Mascherine al chiuso da aprile, il governo smentisce lo stop all’obbligo dal 31 marzo – ore 7

Dopo la notizia dello stop all’obbligo delle mascherine all’aperto, nelle ultime ore era arrivata la notizia del possibile stop alle mascherine al chiuso.

L’obbligo di indossare dispositivi di protezione, in realtà, al chiuso resta attivo fino al 31 marzo 2022, la fine dello stato di emergenza.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha immediatamente replicato che “con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il Green pass“, ma come riporta Ansa, “fonti qualificate di governo ipotizzano l’utilizzo dei dispositivi di protezione anche dopo il 31 marzo“. Tutte le notizie sulle mascherine e le regole.