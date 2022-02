Doc – Nelle tue mani 2 con Luca Argentero: anticipazioni e trama della quarta puntata in onda questa sera su Rai1

Serie TV - Fiction

Su Rai1 torna l’appuntamento settimanale con la seguitissima Doc – Nelle tue mani 2 dopo che la scorsa settimana l’amato medical drama non è andato in onda per lasciare spazio ad una delle scoppiettanti serate del Festival di Sanremo 2022. La seconda stagione del prodotto con Luca Argentero riprende così la sua marcia del racconto delle vicissitudini del dottor Andrea Fanti, con il Doc sempre alle prese con i dubbi tra affermarsi come primario o restare nel suo iconico ruolo. Leggi la trama e le anticipazioni degli episodi di Doc – Nelle tue mani 2 in onda oggi su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa di giovedì 10 febbraio e dal titolo di Fare una scelta e Cane blu.

Doc – Nelle tue mani 2: il quarto appuntamento in onda giovedì 10 febbraio

Doc – Nelle tue mani 2 riprende il suo consueto posto nel palinsesto di Rai1 nella prima serata di giovedì 10 febbraio 2022. Come al solito la puntata sarà composta da due episodi ambientati come sempre al Policlinico Ambrosiano situato nella finzione a Milano e dal titolo di Fare una scelta e Cane blu.

Luca Argentero torna a vestire nuovamente i panni di Andrea Fanti, in un nuovo appuntamento assolutamente da non perdere che segnerà il ritorno del medical drama dopo la pausa dovuta all’arrivo su Rai1 del Festival di Sanremo 2022.

Al fianco dell’attore torna al gran completo il cast composto da Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Boubakar Malanchino, Beatrice Grannò, Marco Rossetti.

Intanto, su Instagram, Argentero tiene alta la tensione: “Ancora pochissimi giorni e scoprirete la verità“, scriveva due giorni fa e finalmente il momento è arrivato.

Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni della trama dei due nuovi epidosi

Nel primo episodio di serata dal titolo di Fare una scelta il Fanti avrà a che fare con il delicato caso di Silvia, sua ex specializzanda che mette in discussione anche Enrico.

L’uomo è infatti coinvolto nella querelle e per la prima volta si farà luce sul suo intricato passato. Intanto Caruso continuerà a mettere sotto torchio il Doc e svelerà il suo piano trovando sponda fertile in Cecilia, ormai vicina a capire il segreto della squadra.

Cane blu è il titolo del secondo episodio di serata. Alla fine i segreti vengono finalmente a galla e la puntata ci riporta indietro nel tempo. Si scopre infatti di cosa sia successo poco tempo prima dell’ondata di Covid-19, con il segreto del Doc e della sua squadra che di fatto spiega perché tra Carolina e suo padre sia scoppiata la bufera.

Lo sguardo sul passato fornirà anche una finestra sul rapporto tra Elisa e Massimo ed anche sull’inizio della crisi di Gabriel.