Massari chi è: moglie, vita privata e carriera del pasticcere più famoso al mondo stasera a Masterchef

Gossip

Iginio Massari è noto per essere il miglior pasticcere in Italia e al mondo. Cresce con la passione per la cucina che riesce a trasmettere anche ai suoi figli Debora e Nicola.

Iginio Massari è uno dei pasticceri italiani tra i più rinomati in Italia e nel mondo. Conosciuto per i suoi dolci impeccabili e per aver partecipato a vari programmi televisivi, tra cui MasterChef Italia. Il pasticcere Iginio è sposato con la moglie Mary e ha due figli, ai quali è riuscito a trasmettere l’amore e l’interesse per la cucina.

Iginio Massari: la brillante carriera in pasticceria

Iginio Massari nasce a Brescia il 29 agosto 1942. La madre era una cuoca e il padre un direttore di mensa quindi nel DNA, fin da piccolo, ha la passione per la cucina. Da adolescente Iginio trova lavoro in un panificio e successivamente si trasferisce in Svizzera per approfondire nuove tecniche.

In svizzera apprende le abilità in pasticceria e in cioccolateria. Dopo quattro anni fa ritorno in Italia dove lavora, prima per la Bauli, e successivamente per la Star. Nel 1971, insieme alla moglie, inaugura la pasticceria Veneto.

Sia nel 1997 che nel 2015, Massari prende parte alla Coppa del Mondo di Pasticceria come coach della squadra italiana. Nel marzo del 2015 gli viene riconosciuto il Leone d’oro alla carriera. Massari è considerato il presunto padre del pandoro e del panettone. Iginio partecipa alla seconda edizione del programma televisivo MasterChef Italia come giudice .

Dal 2017 è il protagonista di Iginio Massari- The Sweetman, il programma televisivo prevede la creazione, da parte dei concorrenti, di dolci. Oltre alla pasticceria Veneto, ne ha inaugurate altre tre: in piazza Diaz a Milano, in piazza C.L.N a Torino e in corso Santa Anastasia a Verona. Nel 2018 Iginio Massari è il miglior pasticcere d’Italia, mentre nel 2019 diventa il preminente pasticciere al mondo.

Vita privata del famoso pasticcere

Iginio Massari ha un forte legame con la sua famiglia. È sposato da 50 anni con Mary, una donna di classe e molto riservata che lo sostiene sempre nell’organizzazione delle sue attività.

La coppia ha sempre vissuto a Brescia e ha dato alla luce due figli: Nicola e Debora.

Anche Debora e Nicola Massari hanno intrapreso la passione del padre, lei è la manager della pasticceria di Milano e durante un’intervista a Tvzoom ha rivelato: “Da mio padre mi sono beccata le sgridate che meritavo, ma ho appreso l’esempio e il modo di esercitare il mestiere“. Il figlio Nicola, invece, è il gestore del ristorante “Fermento” di Brescia. Dal padre ha preso la predisposizione nel seguire le dosi con molta precisione.

“È malato di precisione. Lui pesa sale, acqua e non lascia nulla al caso” ha dichiarato Iginio a DENTROCASA.