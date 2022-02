Piero Pelù, la moglie Gianna Fratta e le figlie: la vita e il rapporto del cantautore con “l’inferno” dell’eroina

TV e Spettacolo

Piero Pelù si racconta in occasione del suo 60esimo compleanno: dai momenti difficili per gli amici scomparsi, l'amore per la musica e per la famiglia e le figlie.

A 60 anni ma ancora pronto a stupire e stupirsi musicalmente, Piero Pelù ha voluto ricordare i momenti salienti della sua carriera con e senza i Litfiba. Tra i temi più scottanti il rapporto con alcuni colleghi e rivali, il terribile impatto della droga sulla sua generazione di musicisti ed un feedback, decisamente positivo, sui musicisti di oggi.

Piero Pelù ha compiuto 60 anni: la carriera e la strage dell’eroina

Piero Pelù ha compiuto 60 anni e non si è ancora ritirato dalle scene: in questo momento si prepara per il tour L’ultimo girone, che lo vede di nuovo al fianco dei Litfiba per un canto del cigno della band.

Non ci sono però solo ricordi positivi nella sua carriera: la lotta all’eroina che coinvolse (e distrusse) molti suoi compagni di vita e colleghi di lavoro è considerata dal cantautore un’ecatombe: “Se penso a quanti se ne sono andati della mia generazione, portati via dall’eroina, è un miracolo”. A salvare lui è stata la musica, che ad altri invece non è bastata: “È stato il nostro Vietnam negli anni 80, per l’eroina ho perso più che un compagno di band, un fratello, Ringo De Palma. Io la odiavo e mi preoccupa che stia tornando di nuovo e i ragazzi di oggi non sappiano cosa significhi”.

Pelù è un superstite, in questo senso, e si colloca anche nel gruppo dei rocker indistruttibili che non hanno alcuna intenzione di scendere dal palcoscenico, come Vasco Rossi: “Beh lui, come Mick Jagger e Iggy Pop, rimane un bel punto di riferimento. Significa che qualche annetto posso andare ancora avanti”.

Ha solo ottime parole per la nuova generazione di cantanti: definisce Mahmood e blanco“bravissimi” e del fenomeno Maneskin dice: “Nonostante il successo planetario, sono un gruppo che si migliora sempre.

Impressionanti”.

Piero Pelù, la famiglia: le figlie Linda, Greta e Zoe

Uno dei grandi successi personali di Piero Pelù è quello familiare: Pelù ha avuto due figlie, Greta e Linda, dalla prima compagna Rossella, e Zoe dalla seconda compagna Antonella Bundu. Il cantautore è molto legato alla vita familiare e alle sue figlie, a cui si è dedicato quasi totalmente,dividendosi tra la loro cura e la famiglia. Ora è felicemente sposato con Gianna Fratta, pianista e direttrice d’orchestra sposata nel 2019.