Coronavirus, ultime notizie 11 febbraio 2022: da oggi via le mascherine all’aperto

Cronaca Italia

Come era noto, da oggi 11 febbraio 2022, le mascherine non sono più obbligatorie all’aperto, l’obbligo resta comunque in caso di assembramenti. Non vale per tutti però: la Campania, vista l’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca, mantiene ancora l’obbligo. Oggi è una data importante anche per le discoteche che riaprono dopo quasi 2 anni di fermo a causa delle restrizioni.

Addio a Green Pass, mascherine e obbligo vaccinale per over 50: le ipotesi del Governo – ore 9.50

Un futuro di decisioni e di cambi delle regole sembra attendere il Governo. Dal 1° marzo potrebbe essere disposta la capienza del 75% negli stadi, mentre ancora vige l’attuale 50%.

Dal 10 marzo si potrà tornare a visitare i parenti ricoverati in ospedale, mentre per quanto riguarda l’obbligo del Green Pass, il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa aveva ipotizzato la possibilità di prevedere un allentamento, magari già nel mese di marzo, almeno per i luoghi all’aperto. Potrebbe cambiare anche il destino del Super Green Pass che potrebbe essere sostituito dal Green Pass base, che si può ottenere con un tampone negativo. Tutte le opzioni in ballo.

Via la mascherina all’aperto in Italia, ma resta il nodo stato di emergenza: il Governo al bivio – ore 7

Stop all’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia, eccetto la Campania: il Paese entra quindi nella fase di allentamento delle misure anti Covid, e ora occhi puntati sulla data del prossimo 31 marzo quando scadrà lo stato di emergenza.

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, non ha dubbi sul da farsi, a SkyTG24, ha spiegato: “Arriveremo alla revoca dell’isolamento degli asintomatici” e “Ogni pandemia arriva ad una fine e anche questa sta arrivando alla fine che è una transizione tra pandemia ed endemia. Progressivamente, come fanno in altri Paesi e come si sta facendo in Italia, si tornerà ad una normalità”.

Tutte le ultime informazioni sulle decisioni del Governo.