Addio a Green Pass, mascherine e obbligo vaccinale per over 50: le ipotesi per le prossime settimane

Cronaca Italia

Ci si avvicina sempre di più alla data del 31 marzo, in cui dovrebbe avere termine lo stato di emergenza. I primi segnali di apertura arrivano nella giornata di oggi, che segna la fine dell’obbligo di mascherina all’aperto e la riapertura delle discoteche. Ora si attende di scoprire quale potrebbe essere il futuro di alcune misure, tra cui l’obbligo di Green Pass.

Coronavirus, quali sono le prossime aperture e come potrebbero cambiare le regole

Da oggi, venerdì 11 febbraio, decade l’obbligo di portare le mascherine all’aperto e si conferma la riapertura delle discoteche, a prescindere dal colore delle singole Regioni.

Dal 1° marzo potrebbe inoltre essere disposta la capienza del 75% negli stadi, contro l’attuale 50%. Dal 10 marzo si potrà tornare a visitare i parenti ricoverati in ospedale, per un tempo di 45 minuti al giorno. Per quanto riguarda l’obbligo di Green Pass, nei giorni scorsi il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa aveva ipotizzato la possibilità di prevedere un allentamento, magari già nel mese di marzo, a partire dai luoghi e dagli eventi all’aperto. Al momento, per accedere a ristoranti, bar, piscine e stadi all’aperto è richiesto il Super Green Pass, ma in futuro potrebbe essere sostituito dal Green Pass base, che si può ottenere con un tampone negativo.

Quale potrebbe essere il futuro del Green Pass e dell’obbligo vaccinale per gli over 50

Tra le ipotesi che circolano negli ultimi giorni, a marzo potrebbe decadere l’obbligo di Green Pass (anche base) per gli uffici postali, le banche e i negozi per lo shopping. Se il Governo dovesse confermare l’intenzione di non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo, potrebbe decidere di allentare l’obbligo di Super Green Pass anche per i mezzi di trasporto locale e i locali al chiuso, come ristoranti, cinema, bar e musei.

La certificazione verde potrebbe però restare in vigore per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Altre ipotesi potrebbero invece prevedere l’allentamento di queste misure nel periodo estivo, magari nel mese di giugno. Tra le misure che dovranno essere discusse al termine dello stato di emergenza c’è anche l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi.

Al momento non sarebbero previste modifiche all’obbligo vaccinale per le persone con più di 50 anni, con l’annesso sistema di sanzioni per chi non osserva questa norma. La data fissata per la fine di questo obbligo resta quindi quella del 15 giugno.