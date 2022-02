L’Italia toglie la mascherina all’aperto, ma resta il nodo stato di emergenza: il Governo al bivio

Politica

Via alla nuova fase nel piano di riaperture dopo la crisi Covid: per la prima volta stop alla mascherina all'aperto in tutta Italia. Ma ora si guarda al 31 marzo per lo stato di emergenza.

Oggi stop all’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia (con la sola eccezione della Campania): il Paese entra concretamente nella fase di allentamento delle misure anti Covid, ma ora l’attenzione è tutta sulla data del prossimo 31 marzo. Allora scadrà lo stato di emergenza in cui la nazione versa da ormai 2 anni, e il Governo è al bivio: da un lato chi chiede ancora prudenza, dall’altro chi, come le Regioni, preme perché cadano anche altre restrizioni e misure quali il Green pass. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, non ha dubbi sul da farsi.

L’Italia toglie la mascherina all’aperto: stop all’obbligo da oggi

L’Italia abbassa le mascherine all’aperto: stop all’obbligo da oggi, 11 febbraio, con la sola eccezione della Campania (per cui il governatore De Luca ha firmato un’ordinanza che estende l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale fino al 28 febbraio, con multe fino a 1.000 euro per i trasgressori).

La misura dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto era stata introdotta con un decreto del 13 ottobre 2020, ormai 16 mesi fa, durante il Governo Conte. Resta invece al chiuso fino a nuove disposizioni.

Stato di emergenza e Green pass: le parole di Sileri sui prossimi step di allentamento delle misure

Per quanto riguarda la certificazione verde, il cosiddetto Green pass, novità in termini di allentamento potrebbero arrivare entro il 31 marzo, ma il Governo frena sulla fine dello stato di emergenza e sul quadro che andrà a delinearsi con la sua scadenza.

Nessun automatismo è previsto sulla cessazione di altre misure quali obbligo di certificato e mascherina al chiuso, ma le Regioni premono per allargare ulteriormente le maglie e archiviare ulteriori restrizioni.

E poche ore fa, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato a Timeline, su Sky TG24, delineando il percorso che gli apparirebbe più nitido all’orizzonte: “Arriveremo alla revoca dell’isolamento degli asintomatici – ha dichiarato guardando alle decisioni di altri Paesi che hanno avviato un più incisivo e veloce scenario di riaperture -.

Osservando i trend odierni e i numeri delle ultime settimane, non vi è ragione per mantenere lo stato di emergenza”.

Secondo Sileri, quindi, il Governo non prorogherà l’attuale assetto di contenimento (avviato dall’esecutivo Conte nel marzo 2020). “Ogni pandemia – ha concluso – arriva ad una fine e anche questa sta arrivando alla fine che è una transizione tra pandemia ed endemia.

Progressivamente, come fanno in altri Paesi e come si sta facendo in Italia, si tornerà ad una normalità”.