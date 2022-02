Mascherine e Green pass, sta per cambiare tutto: le novità in arrivo secondo il piano del Governo

Politica

L’allentamento graduale delle misure anti Covid in Italia punta verso la data del 31 marzo prossimo, quando scadrà lo stato di emergenza (in vigore ormai da 2 anni nel contesto dell’emergenza Coronavirus) e dovrebbero arrivare novità in merito all’obbligo di mascherine al chiuso e Green pass. L’ultima ordinanza del Ministero della Salute va in direzione di un progressivo ritorno alla normalità, dopo lo stop all’uso dei dispositivi di protezione individuale all’aperto dall’11 febbraio.

Mascherine al chiuso e Green pass: novità in arrivo secondo il piano del Governo

La data del 31 marzo 2022 sarà potenziale punto di svolta nell’architettura delle misure di contrasto alla pandemia, secondo un calendario di graduali riaperture che procede verso un progressivo ritorno del Paese alla normalità e verso l’archiviazione dello stato di emergenza.

Lo rivela l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, poche ore fa, che conferma lo stop alle mascherine all’aperto in tutta Italia – indipendentemente dal colore della Regione – a partire dall’11 febbraio. Nel documento del Ministero si legge quanto segue: “È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private fino al 31 marzo 2022“.

Da aprile, quindi, dovrebbe cambiare tutto con lo stop all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale anche al chiuso.

“Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli

sanitari o linee guida – prosegue il testo –, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti“.

Una nuova fase, dunque, si apre nel percorso italiano di uscita dalla parentesi più cruda della lotta al Coronavirus e dall’impianto di restrizioni finora in vigore.

Una strada sottolineata da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, secondo cui “con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il Green pass“.

Green pass, novità da aprile in materia di certificato verde

Secondo quanto prefigurato da Costa, dunque, dal 1° aprile si assisterà a una delle fasi forse più sensibili – perché da mesi oggetto di aspro dibattito politico – del piano di riaperture e allargamento delle maglie in materia di misure contro il Covid: l’allentamento del modello Green pass.

L’obbligo di certificato verde attualmente in vigore secondo differenti schemi – tra formula base e rafforzata – sarebbe quindi destinato a cessare in un tempo relativamente breve, ferma restando la massima cautela sulla valutazione dell’andamento di contagi e ricoveri.