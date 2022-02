Covid, l’Italia verso la normalità: il calendario della gestione dell’emergenza, ultima tappa il 15 giugno

Politica

Nel fluido scenario di un’Italia che volgerebbe verso uno scenario di graduale ritorno alla completa normalità, cambia il calendario relativo alle misure anti Covid per la gestione interna della pandemia. Le date che seguono quella del 7 febbraio scorso – in cui sono state introdotte nuove norme su scuola, vaccinati e Green pass – puntano il fuoco della gestione dell’emergenza Coronavirus all’orizzonte del prossimo 15 giugno. Ultima tappa, su carta, nel piano di riaperture.

Covid, l’Italia verso la normalità: il calendario delle misure, ultima tappa 15 giugno

Il calendario delle scadenze delle misure adottate per contrastare l’emergenza Covid nel Paese cambia ancora, dopo la recente conferma dell’addio alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio.

L’Italia corre su un calendario che conta alcune date da ricordare, a partire dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto e della circolare del Ministero della Salute con riduzione della quarantena da 10 a 5 giorni per i soggetti non vaccinati. L’ultima tappa fissata è quella del 15 giugno, quando scadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50.

L’11 febbraio gli italiani potranno dire addio all’obbligo di mascherina all’aperto “su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore“, come preannunciato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

Nella stessa data stop alla proroga della chiusura delle discoteche: si potrà tornare a ballare con Green pass rafforzato (per guariti o vaccinati).

Da 15 febbraio, i lavoratori del settore pubblico e privato che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire il Super Green pass sul posto di lavoro. Stop allo stipendio per chi viola le regole con divieto di accesso senza certificato. Ai trasgressori prevista una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.

Il 31 marzo scade lo stato di emergenza in vigore ormai da oltre 2 anni. In costanza di un sensibile calo dei contagi e dei ricoveri, l’orientamento è di non prorogarlo. La stessa data potrebbe portare una risposta sulla proroga agli obblighi di Green pass (con buona probabilità la misura avrà vita almeno fino al 15 giugno).