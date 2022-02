Il Cantante Mascherato al via oggi 11 febbraio: gli ospiti della prima puntata del programma di Milly Carlucci

Programmi TV

Il Cantante Mascherato torna in televisione con la sua terza ed attesissima edizione. Venerdì 11 febbraio 2022 Milly Carlucci conduce la prima delle sei puntate del divertente ed appassionante show e la partenza sarà davvero entusiasmante. La conduttrice ha infatti preparato una partenza con il botto visto che durante la prima serata a fare compagnia alle 12 maschere del programma ci saranno altrettanti ospiti scelti tra i grandi della nostra musica. Serata di duetti intensi ed affascinanti sotto lo sguardo e le orecchie attente della giuria formata da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa.

Scopri tutti i duetti della prima serata de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato: la terza edizione al via venerdì 11 febbraio

Milly Carlucci da il via alla terza stagione dell’inimitabile Il Cantante Mascherato nella prima serata di Rai1 di venerdì 11 febbraio 2022. La conduttrice è carica e pronta lanciare la sfida al pubblico da casa ed alla sua nuova giuria per smascherare i 12 personaggi misteriosi arrivati sul palco camuffati di tutto punto.

I primi detective del programma saranno ovviamente i quattro giudici della trasmissione Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa che raccoglieranno quanti più indizi possibili per scoprire chi si nasconde sotto la maschera.

Ad aiutare i fantastici quattro ci saranno anche gli amati Sara Di Vaira e Vito Coppola nel ruolo di investigatori privati tra il pubblico in sala mentre a Simone Di Pasquale tocca il debutto come coreografo della trasmissione.

Il Cantante Mascherato: tutti i duetti della prima puntata

La terza edizione dello show partirà fortissimo con la prima agguerrita puntata durante la quale le 12 maschere in gara si sfideranno in due manche in una gara di duetti al fianco dei grandi della nostra musica.

Le due manche della prima puntata sanciranno poi quale sarà la prima maschera a dover essere svelata tra i due meno graditi dai 4 giudici.

Ecco la lista di tutti i duetti della prima puntata e quale canzone verrà cantata, ricordando che la scelta stesse della canzone rappresenta già un grande indizio:

Orietta Berti con Lumaca canteranno Mille;

con canteranno Mille; Cugini di Campagna con Volpe intoneranno Zitti e buoni;

con intoneranno Zitti e buoni; Marco Masini con Drago duetteranno sulle note di Guerriero;

con duetteranno sulle note di Guerriero; Fausto Leali con Pastore Maremmano cantano Mi manchi;

con cantano Mi manchi; Riccardo Fogli con Camaleonte si esibiscono sulle note di Sono solo canzonette;