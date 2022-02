Pioggia di soldi alle famiglie contro il caro bollette: perché luce e gas sono in aumento e i bonus del governo

Economia

I rincari nei prezzi delle bollette di luce e gas stanno richiedendo numerosi interventi da parte del Governo per limitare l’impatto sulle famiglie più in difficoltà e sulle aziende, gravate dai costi sempre più alti. Ecco quali sembrano essere le principali cause della crisi energetica.

Caro bollette di luce e gas, le cause tra crisi geopolitica e pandemia

Il caro bollette sta colpendo le imprese e le famiglie italiane in molti modi, tra cui i rincari delle materie prime e di alcuni cibi. Secondo Arduino Paniccia, Presidente della Scuola di guerra economica e competizione internazionale (Asce) di Venezia intervistato da Adnkronos, si tratta di una questione dai “contorni molto vasti.

È un problema grandissimo che riguarda interi Paesi, interi continenti. Non è facilissimo limitarlo ad alcuni aspetti”. Le cause sarebbero numerose, a partire da possibili problemi interni alle società incaricate di distribuire energia, problemi che sarebbero stati coperti con “l’occasione della crisi geopolitica, della pandemia, e quindi della possibilità di fare aumenti in bolletta che in qualche modo coprivano le difficoltà di gestione interna”, come ha illustrato Paniccia.

Cosa c’è dietro il caro bollette e quali sono gli interventi previsti dal Governo

Secondo il presidente dell’Asce, tra le possibili cause alla base del caro bollette ci sarebbero anche discrepanze e falle all’interno della politica energetica europea.

In particolare, “attualmente si sta di nuovo dividendo sul fronte del futuro energetico, e questo è un male perché comunque la rete dei gasdotti va vista a livello europeo, perché il rapporto con la federazione Russa non avviene più a livello dei singoli Paesi”, come si legge nella sua intervista.

Per quanto riguarda i futuri interventi del Governo sulle conseguenze della crisi energetica, cioè sull’aumento nelle bollette di luce e gas, si prevede un pacchetto di misure che dovrebbe oscillare tra 5.000.000.000€ e 7.000.000.000€.

Per il 2022 sono stati stanziati 5.500.000.000€, come ha spiegato la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia Cecilia Guerra al Tg3 nei giorni scorsi. In particolare, l’obiettivo del Governo sarebbe intervenire su più fronti, concentrandosi tanto sulle famiglie più deboli quanto sulle imprese e sugli enti territoriali. Nel concreto, gli interventi dovrebbero prevedere un potenziamento del bonus sociale in bolletta e nuovi ristori per le imprese.