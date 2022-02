A C’è posta per te Chiara perdona il tradimento del marito, il consiglio di Maria De Filippi: “L’evirazione”

Programmi TV

Simone ha tradito più volte la moglie Chiara e ha chiamato C'è posta per te per scusarsi con lei. I due hanno fatto pace, malgrado i dubbi iniziali della donna.

A C’è posta per te, nella puntata del 12 febbraio, le emozioni donate al pubblico hanno avuto sfumature diverse. La puntata è iniziata con un momento molto divertente. Infatti, protagonista della prima storia del people show è stata Luciana Littizzetto, che ha scritto a dei personaggi noti: Francesca Cipriani, il fidanzato Alessandro Rossi e Alex Belli.

Dopo il siparietto divertente dell’attrice comica, protagonista della seconda storia della puntata è stata una mamma, Anna Maria, che ha chiesto alla figlia, Maddalena, di ricucire i loro rapporti, interrotti da ben sei anni. La missiva, però, non è andata a buon fine.

Anche Simone ha scritto a C’è posta per te per rimettere insieme il suo matrimonio con Chiara, dopo i suoi tradimenti.

La storia di Simone e Chiara a C’è posta per te

Simone ha chiamato la redazione di C’è posta per te per raccontare la: “Storia di un matrimonio interrotto”. L’uomo ha inviato la speciale missiva a Chiara per chiederle di perdonare i suoi tradimenti.

Il marito ha tradito una prima volta la moglie nel 2019 ed è stato cacciato via di casa. Chiara l’ha perdonato, ma, nel 2021 ha provato a tradirla nuovamente: “Dopo dieci anni di matrimonio“. Simone ha parlato di Chiara, come una donna perfetta: “Una moglie perfetta, una madre perfetta, non mi ha mai fatto mancare nulla… Perenne immaturo… Mai messo in discussione il sentimento che prova per Chiara”.

Malgrado il rapporto ideale con Chiara, Simone decide sempre di farle del male: “Sfida che io faccio con me stesso”. Simone ha scritto alla redazione del people show per provare a rimettere in piedi il suo matrimonio.

La lettera di Simone a Chiara a C’è posta per te

Simone ha chiamato a C’è posta per te la moglie Chiara per provare a raccontarle tutto il suo amore, malgrado i tradimenti. Il marito ha chiesto scusa alla moglie: “Non sono mai riuscito a parlare con te, figurati con tutte queste persone, milioni di persone… Chiederti davanti a tutti scusa, di perdonarmi… Le persone possono cambiare“.

L’uomo ha messo in chiaro di non aver mai avuto alcuna mancanza dalla moglie: “Non ti sei mai meritata nulla… Non c’era nessun problema tra di noi… Non c’è mai stato… La persona perfetta“.

Simone ha fatto delle promesse a Chiara: “Una nuova persona che smette di dire bugie… Ti ama bene, limpida, sincera… Mi manchi… Ti prometto che non vorrò più farti del male… Continuare ad amarci“.

Chiara accetta le scuse del marito a C’è posta per te

Simone ha tradito più volte la moglie Chiara e, nella puntata del 12 febbraio di C’è posta per te, ha provato a ricucire i rapporti con la donna.

Chiara, però, è sembrata scettica a riguardo: “Quello che lui ha detto è tutto bello… Bisogno di crederci… Sentito altre volte… Dubbi sul fatto che lui provi questi sentimenti… Non è normale“.

La moglie ha spiegato il rapporto complicato che vive con il marito: “Dieci anni che sono sulle montagne russe… Come abbasso la guardia… Punto e a capo… Sembra che sia sempre qualcosa di meglio“. Chiara ha svelato di sentirsi divisa tra due diverse volontà: “La testa mi dice che basta, è arrivato il momento di lasciarlo andare, se ascolto il cuore, insomma… Viaggio su due binari… Il tempo delle parole è finito, adesso servono i fatti“.

Maria De Filippi ha provato a dare dei consigli a Chiara: “Cacciarlo quando ti pare a te… Fagli trovar la sfida nella conquista tua… Poi c’è sempre l’evirazione“. La moglie, alla fine, ha deciso di riaprire la busta al marito.