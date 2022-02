“Ci siamo sentiti morire”, a C’è posta per te Maddalena chiude la busta alla mamma: le pesanti accuse

Programmi TV

Anna Maria ha provato a ricucire i rapporti con la figlia Maddalena a C'è posta per te. La ragazza ha deciso, però, di chiudere la busta e di non riprendere il rapporto.

Nella puntata del 12 febbraio di C’è posta per te, Luciana Littizzetto è stata protagonista della prima storia. L’amata protagonista di Che Tempo che fa ha inviato la speciale missiva a dei personaggi noti. Si trattava di Francesca Cipriani, il suo fidanzato Alessandro Rossi e Alex Belli. Ne è nato un siparietto divertente, che ha coinvolto anche la conduttrice Maria De Filippi.

Dopo questo momento simpatico, è stata raccontata la storia toccante di Anna Maria e dei suoi figli. La mittente della posta, Anna Maria ha scritto alla figlia Maddalena, con cui non ha rapporti da sei anni.

C’è posta per te: la storia di Anna Maria

Anna Maria ha scritto a C’è posta per te, insieme alla figlia Daniela, per provare a ricucire i rapporti con i figli Maddalena e Salvatore, con cui non si parla più.

La lite è nata dall’insoddisfazione della donna, che ha portato alla separazione del marito: “Non mi sentivo più moglie… Come marito non c’era più l’amore… Lì per i miei figli“. Maddalena, in un primo momento, ha preso bene la scelta della madre: “Se sei serena fai bene a separarti“. Ma, in seguito la ragazza ha chiuso completamente i rapporti con la madre, anche per l’arrivo di un nuovo compagno.

Anna Maria ha chiamato C’è posta per te per riprendere il rapporto con i figli.

C’è posta per te: la lettera di Anna Maria a Maddalena

La storia di Anna Maria è stata la seconda raccontata a C’è posta per te, nella puntata del 12 febbraio. La donna, madre di tre figli, ha chiuso il rapporto con il marito. Ma due dei suoi due figli, Maddalena e Salvatore hanno deciso di non parlarle più.

Anna Maria ha chiamato a C’è posta per te per provare ha spiegare che il suo desiderio non era chiudere anche con i figli: “Sono già tanti anni che non ci sentiamo più, che hai interrotto tutti i rapporti con noi. Io ho lasciato tuo padre, non ho mai lasciato voi… Non stavo più bene… Ho cercato di andare avanti ma non ce l’ho fatta“.

Anna Maria ha chiesto scusa alla figlia, chiedendo una nuova possibilità: “Se ho sbagliato ti chiedo scusa… Sono un po’ più serena… Voi comunque siete i miei figli, siete la mai vita… Non ti ho ho voluto mai fare del male… Un’altra possibilità”. Anche la sorella Daniela ha inviato un messaggio d’affetto alla sorella: “Mi mancate tanto“.

A C’è posta per te Maddalena accusa la madre e chiude la busta

Maddalena, chiamata a C’è posta per te dalla madre Anna Maria ha utilizzato delle parole forti nei confronti della donna.

In particolare, Maddalena ha sottolineato che la madre volesse, in realtà, lasciare anche loro figli, oltre il padre: “Lei se ne va e lascia noi fondamentalmente, non lascia mio padre… Lei ha detto ‘Io voglio stare lontana da voi‘”.

Maddalena ha raccontato le sue sofferenze del passato: “Avevo bisogno di mia madre… Ci siamo sentiti morire… Non voglio nemmeno parlarti… Era una casa crollata… Ci lasciavi per un’altra persona, non per trovare te stessa“. La ragazza ha anche recriminato alla mamma di aver preso dei soldi loro. Maria De Filippi ha difeso, però, Anna Maria: “Al successo di papà, al guadagno di papà, in qualche modo ha contribuito anche la mamma, facendo la casalinga“.

Maddalena ha deciso, comunque, di chiudere la busta alla mamma, ma di ricontrare la sorella Daniela.