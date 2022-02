Crisi Ucraina, il colloquio telefonico Biden-Putin è durato un’ora. Biden: “Costi severi” se la Russia invade

Si è conclusa la telefonata tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente russo Vladimir Putin. I due leader si sono confrontati a lungo sull’attuale situazione nell’est Europa e la crisi Ucraina che sta facendo preoccupare enormemente le potenze mondiali. Da settimane si sono intensificate le attività diplomatiche di esponenti della NATO, il Presidente francese Macron ha intrattenuto più di un dialogo con Putin, compreso uno in presenza al Cremlino (la foto dell’incontro ha fatto discutere, i due leader erano seduti alle estremità di un tavolo di circa 4 metri, una decisione presa a seguito del rifiuto di Macron di sottoporsi ad un tampone russo).

Nelle scorse ore Macron ha ribadito un monito, ovvero che un “dialogo sincero” è incompatibile con “l’escalation” delle tensioni, così ha riferito France Presse. Intanto diversi Paesi tra i quali Italia e Stati Uniti hanno deciso di evacuare il personale dell’ambasciata a Kiev e lo stop alle attività consolari.

Si è conclusa intorno alle 18 ora italiana la telefonata tra il Premier russo Putin e il Presidente Biden. Una conversazione lunga, quella avvenuta tra i due capi di Stato, durata circa 62 minuti.

Quello intercorso oggi è stato il primo colloquio tra i due da dicembre, e dopo settimane di botta e risposta su accuse reciproche fatte a distanza e tramite altri.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm

— The White House (@WhiteHouse) February 12, 2022