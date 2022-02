Giusy Ferreri delusa dal Festival di Sanremo, rivela un dettaglio inedito sul megafono usato all’Ariston

TV e Spettacolo

Giusy Ferreri è stata ospite di Silvia Toffanin, nel salotto della sua trasmissione Verissimo. La cantante è reduce dell’esperienza da concorrente nella 72esima edizione del Festival di Sanremo. Se la sua carriera non ha ormai segreti per i fan che da anni la seguono con grande affetto, lo stesso non si può dire per la sua vita privata. Giusy si è spesso dimostrata particolarmente riservata, ma proprio durante la sua chiacchierata per Canale 5 ha svelato alcuni dettagli inediti.

Giusy Ferreri sul Festival di Sanremo: dalla grande delusione al megafono lasciato alla figlia Beatrice

“Sinceramente, posso dire che dalla prima esibizione sono rimasta un po’ delusa, non mi aspettavo di arrivare al fondo della classifica, ma me ne sono fatta una ragione” così Giusy Ferreri ha esordito nella sua intervista a Verissimo.

La cantante ha ammetto di non aver accolto con piacere l’ultimo posto in classifica dopo la prima serata della kermesse, ma ha poi rivelato di confidare in un successo futuro.

Proprio parlando del Festival, Giusy ha rivelato di aver lasciato a casa un elemento fondamentale per le sue esibizioni, per stare più vicina alla sua bambina, Beatrice. Nello specifico, si tratta del megafono, che nel corso delle serate ha utilizzato all’inizio e alla fine delle esibizioni.

“Ho dovuto lasciarle quel megafono a casa, ne avevo presi 3 per le 3 serate di Sanremo” ha ammesso riferendosi a uno scatto in cui Beatrice appare con in mano il megafono.

“Prima di partire lei lo voleva a tutti i costi, perciò gliene ho lasciato uno a casa e lei si è divertita subito” ha rivelato teneramente.

Giusy Ferreri rompe il silenzio sul secondo figlio

durante la sua intervista, Silvia Toffanin ha domandato a Giusy Ferreri se lei e il compagno Andrea avessero intenzione di allargare la loro famiglia. “Ti chiede una sorellina o un fratellino Beatrice?” le ha domandato.

“Eh sì sì” ha risposto sorridendo, ma senza sbilanciarsi la cantante. “Ci stiamo pensando?” ha quindi chiesto ancora la conduttrice. “Sì” ha ammesso Giusy, senza rivelare nient’altro.

Giusy Ferreri è mamma di Beatrice: lo speciale legame con la bambina

Giusy Ferreri è diventata mamma di Beatrice nel 2017. Proprio quando era incinta di lei, la cantante ha realizzato il suo album Girotondo. In una precedente intervista rilasciata per Verissimo, Giusy aveva rivelato che la presenza della piccola nel suo grembo era stata fondamentale.

In particolare, a Beatrice la Ferreri ha voluto dedicare Le cose che canto. “Girotondo è un album intero che abbiamo cantato insieme. Lei ascolta tanto le mie canzoni“ aveva dichiarato emozionata.