Luciana Littizzetto a C’è posta per te, chi è il presunto nuovo fidanzato, l’ex compagno e i figli in affido

TV e Spettacolo

Luciana Littizzetto è ospite nella puntata di sabato 12 febbraio a C'è posta per te. La sua vita privata desta curiosità: il presunto nuovo fidanzato, l'ex compagno e i figli in affido.

Luciana Littizzetto è una degli ospiti della nuova puntata di C’è posta per te, in onda questa sera, sabato 12 febbraio. La comica è amatissima dagli italiani, che negli anni hanno imparato a conoscere la sua inconfondibile ironia. Aldilà della sua carriera, Luciana ha una vita privata particolarmente intensa, della quale non ha sempre voluto rendere noto tutto. In molti sanno ormai della sua esperienza di madre affidataria, raccontata più volte da lei stessa. Meno si sa invece delle sue relazioni amorose.

Luciana Littizzetto e il presunto nuovo amore: chi sarebbe il suo nuovo compagno

Da quasi 4 anni ormai sono poche le notizie le vicende amorose di Luciana Littizzetto.

Durante le sue trasmissioni televisive e radiofoniche, la protagonista di Ravanello Pallido ha spesso ironizzato su di sé, definendosi single. Secondo alcuni portali esperti di gossip però, da qualche tempo nel suo cuore ci sarebbe un nuovo amore. A quanto pare, si tratterebbe di Andrea Zalone, volto noto nel mondo dello spettacolo. Anche lui, come Luciana, è originario di Torino, dove sarebbe nato nel 1968. Doppiatore e autore televisivo, è spesso apparso su La7, in alcune trasmissioni di Maurizio Crozza. In passato, è stato sposato con la doppiatrice Germana Pasquero, diventando padre di Tommaso.

Come riporta Metropolitan Magazine, i rumors sulla loro storia circolerebbero ormai dall’estate del 2020. Proprio allora, Luciana Littizzetto avrebbe condiviso un post sul suo profilo Instagram, riguardante le sue vacanze in Salento e taggando proprio Zalone. La comica non sembrerebbe avere mai rilasciato dichiarazioni in merito.

Luciana Littizzetto e l’ex compagno Davide Graziano: la loro storia

Dal 1997 al 2018, Luciana Littizzetto è stata legata sentimentalmente a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite.

Proprio con lui ha condiviso buona parte dell’esperienza di affido dei due figli Jordan e Vanessa. Parlando della fine della loro relazione ai microfoni del magazine Oggi, tempo fa Luciana aveva dichiarato: “Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici.

Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale”.

Luciana Littizzetto madre di Jordan e Vanessa: la sua esperienza di affido

Luciana Littizzetto è diventata madre di Jordan e Vanessa, due fratelli presi in affido ormai 13 anni fa. Al momento del loro primo incontro, i bambini avevano rispettivamente 11 e 9 anni.

A convincerla a prendere in affido dei figli, sarebbe stata Maria De Filippi. “Mi ha raccontato la sua esperienza, e mi ha talmente travolto che ho detto ‘mah, ci provo anch’io’” aveva ammesso in un’intervista a Che Tempo Che Fa. La Littizzetto aveva poi rivelato che i due ragazzi la chiamerebbero “Lu“, quando si trovano da soli con lei e “mamma“, quando invece sono in pubblico. “Ma non è più un problema, ormai mi sono abituata, ma chissenefrega” aveva poi commentato con il suo solito piglio ironico.