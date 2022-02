Alfonso Signorini annuncia un super ospite per la finale del Grande Fratello Vip: impazza il toto-nome

Grande Fratello

Manca poco più di un mese alla finale di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip: otto puntate che saranno scandite dall’ennesimo capitolo del triangolo Belli-Duran-Sorge e, a quanto pare, da un super ospite. Lo ha annunciato Alfonso Signorini e c’è chi scommette già sul grande nome che porterà nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip verso la finale: in arrivo un big super ospite

Mentre impazzano ancora le polemiche per il ritorno nella Casa di Alex Belli, chiamato ancora una volta ad animare il reality con il triangolo Delia Duran e Soleil Sorge, lo sguardo si sposta verso la finale di questo Grande Fratello Vip.

Stando a quanto riportato da Alfonso Signorini a Casa Chi, non sono previsti più arrivi al GF Vip come concorrenti, ma le sorprese non sono finite. Il conduttore ha infatti sganciato quella che ha definito “una bomba“, ovvero l’ingresso di “non un ospite, un big a sorpresa durante la semifinale o finale“.

Di quest’ospite a sorpresa, aggiunge “non si può dire niente al momento“. Al contrario, ha specificato che il ritorno di Alex Belli coprirà le prossime quattro puntate: “Rientra ufficialmente dentro la casa lunedì e il periodo sarà quello definitivo di due settimane.

Lui coprirà in totale quattro puntate delle otto mancanti“.

Barbara D’Urso e Pippo Baudo al GF Vip: chi potrebbe essere il super ospite

Dopo l’annuncio di Signorini è impazzato subito il toto-nome per capire chi potrebbe essere il super ospite della semifinale o finale del Grande Fratello Vip. Secondo un’indiscrezione di Dagospia degli ultimi giorni, potrebbe trattarsi niente meno di Barbara D’Urso: l’ex conduttrice del programma tornerebbe non tanto per simpatie personali con Signorini, ma per lanciare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, nel cui cast dovrebbe esserci anche – sempre lui – Alex Belli.

L’alternativa, sottolinea Biccy, potrebbe invece essere un nome ancora più altisonante: Pippo Baudo.

A dicembre, durante un collegamento con Cesara Buonamici al TG5, la giornalista aveva scherzato con Signorini provando ad anticipare qualche scoop per conto suo: “Non è che poi arriva anche Pippo Baudo per Katia?” aveva detto. Per quanto suggestiva, l’ipotesi è labile perchè per verificarsi prevede un approdo in semifinale o finale di uno dei personaggi più controversi di questa edizione, Katia Ricciarelli.