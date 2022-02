Tananai chi sono i genitori e la fidanzata dell’ultimo classificato a Sanremo 2022 e idolo del web

Gossip

Arrivare ultimi a Sanremo e diventare comunque idoli del web: è la curiosa storia di Tananai, giovane cantante che non ha colpito con la sua canzone ma è riuscito comunque a spopolare grazie alle sue divertenti reazioni parecchio sportive sul suo ultimo posto alla kermesse. Alcune curiosità sul cantante, chi sono i genitori e la fidanzata di Tananai.

Tananai e i genitori: la dichiarazione del cantante ultimo a Sanremo

Alberto Cotta Ramusino è vero nome di Tananai, artista nato nel 1995 in una nota città alle porte di Milano. Sin da subito appassionato di musica, dà vita al progetto di musica elettronica Not for us molto prima di tentare la carriera solista.

Il nome d’arte è legato alla sua storia familiare: “Tananai è il nomignolo che mi ha dato mio nonno quando ero piccolino – ha detto in un’intervista a Open nel 2019 – La cosa strana è che non so in che dialetto voglia dire piccola peste, ma è quella l’accezione che dava mio nonno“. Un nomignolo che usa ancora per pensare a lui e alle sue origini: “Ho rotto i cog**oni a tutta la mia famiglia con la musica“.

Nella stessa intervista, aveva raccontato di aver lasciato architettura per dedicarsi in toto alla musica. Una decisione ben accolta dai genitori: “Sono stato fortunato perché i miei genitori mi hanno sempre supportato nelle scelte che ho preso” ha detto a Open.

Poi ha aggiunto: “Ovviamente, dire che erano contenti sarebbe una bugia: tutti sanno che il percorso musicale è duro, precario. Però si fidano molto di me e io di loro, quindi sapevano che non si trattava di una ragazzata“.

Chi è la fidanzata di Tananai, cantante di “Sesso occasionale”

Negli ultimi giorni, l’ironia social di Tananai sta spopolando: spera ancora di andare all’Eurovision candidandosi con San Marino o l’Azerbaigian, o che gli altri 24 cantanti di Sanremo rinuncino in blocco.

Idolo del web grazie alle sue uscite più che per il successo di Sesso Occasionale, si sono accesi i riflettori attorno al cantante classe 1995. Sulla sua vita privata non si sa molto, ma quando Amadeus sul palco dell’Ariston gli ha chiesto se fosse fidanzato, ha risposto di sì. Mistero però sulla sua identità. In un’intervista a Le Iene prima di Sanremo, aveva detto di averla conosciuta ad una serata: “Non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte“. Poi aveva aggiunto: “È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi”. Quindi, aveva ammesso di esserne innamorato.

Ospite oggi a Domenica In, forse Tananai svelerà qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.