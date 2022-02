Alessandro Basciano fa una sorpresa a Sophie Codegoni per San Valentino: “Non dimenticare mai chi siamo”

Grande Fratello

Questa sera gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip non potranno festeggiare San Valentino a causa della diretta con lo studio di Alfonso Signorini. Alessandro Basciano però non si è fatto condizionare dagli impegni previsti e ha anticipato una romantica sorpresa per la fidanzata Sophie Codegoni, conosciuta proprio all’interno del reality. Il ragazzo ha infatti allestito un angolino tutto per loro a bordo piscina e le ha scritto anche una romantica lettera d’amore, che ha letto non senza un certo imbarazzo.

Alessandro organizza una romantica sorpresa nella casa per Sophie

Tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip attendevano con ansia il giorno di San Valentino, soprattutto chi nel reality ha trovato l’amore.

Purtroppo per loro però questa sera ci sarà il consueto appuntamento con lo studio e i gieffini hanno dovuto rinunciare i festeggiamenti.

Alessandro Basciano però non si è scoraggiato e ha deciso di giocare d’anticipo, organizzando una romantica sorpresa vicino la piscina della casa per la sua Sophie. Le ha fatto trovare una cenetta per due, con tanti palloncini e dolci a tema, e le ha anche letto una lettera che in queste ore ha fatto impazzire i fan della coppia, è stata soprannominata Basciagoni.

Nel corso della serata, prima che gli altri inquilini interrompessero il loro piccolo momento di tenerezza, il ragazzo – non senza un certo imbarazzo – ha dunque voluto leggere la lettera alla propria fidanzata, parlando a cuore aperto del desiderio di fare sul serio con lei.

La lettera di Alessandro Basciano alla fidanzata Sophie Codegoni

Tra le tante sorprese organizzate dal ragazzo per festeggiare (in anticipo) il San Valentino con la sua dolce metà – nonostante i due spesso si trovino a litigare anche piuttosto duramente – Alessandro Basciano ha scritto anche una lettera a Sophie Codegoni, che le ha letto proprio mentre si godevano la loro romantica cena.

“Vorrei iniziare così, dando un titolo a questa lettera, anzi a questa favola. Sì, proprio così, senza un copione e senza nulla di programmato ma solo con una parola, quella parola chiamata destino. Quello che ci ha fatto incontrare, quando meno me lo sarei aspettato. Questa è la nostra storia, all’apparenza impossibile o forse impensabile – rivela alla fidanzata l’imprenditore – Poi per caso, quel giorno, arrivò quella chiamata e da lì iniziai a pensare, o forse sognare. Poi la conferma, poi l’entrata, dove ti vidi la prima volta.

Dove i miei pensieri stavano prendendo vita, nonostante tutte le difficoltà e le tue esperienze qui, capì da quegli occhi che qualcosa di estremamente forte e puro stava accadendo“.

Nella lunga lettera ha parlato anche delle proprie paure, che riesce sempre a regalarle attimi di spensieratezza: “Sophie, devi sapere che da quel 17 dicembre la mia vita è cambiata, mi stai facendo ricredere nell’amore e riaprire il cuore.

La cosa più importante è che mi sto fidando di te. Nonostante le mie paure più oscure, sei il mio pensiero costante – prosegue Alessandro non senza imbarazzo (forse dato dalle telecamere) – Il tuo sguardo riflette nella mia mente, mi fai sentire spensierato.

Ci sono anche i nostri momenti difficili dove più volte siamo caduti, ma ci siamo rialzati con la forza e la voglia che ci contraddistingue“.

Infine il ragazzo conclude la lettera lanciandosi in promesse davvero importanti, che hanno fatto sciogliere Sophie: “Io ho le idee chiare, voglio tutto con te. Sei speciale. Sei bella, la più bella. Il nostro amore è folle, come noi. Sai tutto di me, basta anche solo uno sguardo – continua Basciano – Meriti il meglio da questa vita e con la tua forza otterrai tutto.

Prepariamoci al meglio, non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri, i nostri occhi. Non dimenticare mai chi siamo. Nel bene e nel male ci sarò sempre, sei la mia vita, ti amo“.