Coronavirus, ultime notizie 14 febbraio 2022: le nuove regole sul Green pass

Febbraio di scadenze per quanto riguarda la lotta al Covid-19. Da domani il Green pass rafforzato diventa obbligatorio al lavoro per dipendenti pubblici e privati: da domani, 15 febbraio, scatta l’obbligo per gli over 50. Mentre la campagna vaccinale va avanti, gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute parlano di 51.959 nuovi contagi e 191 morti, in calo i dati delle terapie intensive e i ricoveri ordinari.

Matteo Bassetti minacciato dai no vax, 35 telefonate in due ore

Il virologo Matteo Bassetti è stato minacciato di morte: il suo numero di telefono privato è stato pubblicato in una chat di telegram, e di seguito gli sono giunte decine di chiamate minatore, nonché molti messaggi.

Il virologo ha dichiarato ad Agi che si tratta solo dell’ultima di una lunga serie di minacce di cui è destinatario, e che oggi si premurerà di sporgere denuncia alla Polizia postale.

Super Green pass e lavoratori over 50, scatta l’obbligo: cosa prevede e quali sono le sanzioni – ore 8.50

Da domani, martedì 15 febbraio 2022, tutti i lavoratori che hanno compiuto 50 anni saranno obbligati ad avere il Green Pass rafforzato sia che operino nel settore pubblico che in quello privato. Una delle ultime novità in materia di misure anti Covid riguarda l’introduzione della durata illimitata del certificato verde per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino o per chi è guarito e ha ricevuto almeno la seconda dose.

Il decreto prevede che “l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2“. Tutte le regole in arrivo e le informazioni sulle sanzioni.

Green pass, il parere di Ricciardi: “Obbligo deve restare per tutto l’anno” – ore 8

Il Green Pass, per Walter Ricciardi, “serve ancora“.

Il consulente del ministro Speranza chiarisce la sua posizione in merita a una possibile futura sospensione della certificazione verde: “Insieme alla vaccinazione deve diventare uno dei due perni della nuova normalità. Se li togliamo siamo a rischio. Sarebbe la terza volta che facciamo lo stesso errore, il terzo anno in cui pensiamo che tutto sia finito e poi ci troviamo con la curva che risale.

Deve essere chiaro a tutti: il virus circola ed è temibile“, ha detto a Repubblica. “Per tutto questo 2022 obbligo e Green Pass vanno mantenuti”, chiarisce ancora.